Deplora Castro deceso del activista, Ulises Nava

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Lamentan en Palacio Municipal el deceso de Ulises Nava, activista y académico de la Universidad Autónoma de Guerrero, quien fue ejecutado en las puertas del Museo Descubre, la tarde de este sábado en la ciudad de Aguascalientes, al tiempo que advierten que el ayuntamiento está haciendo lo que le corresponde.

Al respecto comentó el presidente municipal capitalino, Leonardo Montañez Castro, quien dijo ‘no bueno pues es algo muy desafortunado y desde luego que nosotros pues tenemos que seguir trabajando, cada vez pues buscando cómo podemos tener un resultado más inmediato y bueno pues es algo de todos los días hay una coordinación entre lo que es la policía municipal, la policía estatal, y bueno pues no vamos a parar’.

A ello añadió, ‘ustedes saben que incluso nosotros recientemente capacitamos a los policías de la Chona, porque también es algo muy importante que se tiene que cuidar, sabemos que el tema no solamente depende de Aguascalientes, sino de los alrededores, y bueno pues estamos tratando de hacer la parte que nos corresponde’.

Por su parte el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, Antonio Martínez Romo, afirmó que en esa zona de la capital ‘seguridad existe, estamos trabajando, nosotros estamos atentos a lo que son los esquemas que se plantean en la vigilancia extramuros, o sea en lo que es el exterior, tanto así que fue una atención muy rápida de nuestra parte, fuimos primeros respondientes, y bueno hechos lamentablemente que no podemos predecir, es algo que alguna intención, una ideación de una persona venga por ahí y que de una manera fortuita para nosotros se haga o se dé este evento, lamentablemente con la pérdida de la vida de una persona’.

El mando policial puntual aseguró que ‘la vigilancia está, la vigilancia existe, como le reitero, puede ser que la unidad en su recorrido pasa y personas están observando, ven la vigilancia, la unidad se retira y pueden hacer, obtener esta intervención lamentablemente digo, como le reitero, son hechos que difícilmente se puedan prever y en esta situaciones un deambular normal de la gente, si no da pauta para que una unidad o un elemento policial tenga que hacer una revisión pues no hacemos o no damos esos actos de molestia innecesariamente’.

Finalmente se le cuestionó sobre el número de homicidios en el año en la capital a lo que respondió, ‘al menos tengo conocimiento de 3, que yo recuerdo en el nivel de hablar de un homicidio doloso con esta intención como se dio este caso’.