16 C
Aguascalientes
13 agosto, 2025
Tendencias

Atacan a balazos a hombre en El Llano

Corren a conductor de televisora pública por violencia digital 

Alcanza Aguascalientes el 3er lugar nacional en crecimiento económico

Jura Garza que Compas no cierra, pero se agota el…

Reprueban declaraciones del alcalde de Rincón de Romos por decir…

(Video)Destaca joven aficionada de Necaxa en medio de la lluvia…

Juran desde el gobierno federal que buscan carreteras sin baches…

Donnarumma acusa a Luis Enrique de su salida del PSG

Plantas de Nissan Aguascalientes son insuficientes para recibir infraestructura de…

Invita a los 17 conciertos de Polifonía Universitaria

Departamento de Estado de EE.UU menciona narcocampamento en Rincón de Romos

Redacción
Aguascalientes, Ags.- Mediante sus cuenta oficial de X el Departamento de Estado de os Estados Unidos, refirió del caso del narcocampamento localizado en Pabellón de Hidalgo, Rincón de Romos, Aguascalientes, el pasado 26 de julio.
El post de la dependencia refiere:
En un operativo de alto riesgo las autoridades estatales mexicanas arrestaron a 27 miembros del CJNG, una organización terrorista extranjera en Aguascalientes. Las autoridades mexicanas atribuyen la capacitación del INL y del @FBI al haber proporcionado las habilidades necesarias para acabar con estos criminales y sus armas mortales.
La publicación viene acompañada con fotografías del operativo realizado ese día.