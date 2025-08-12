Departamento de Estado de EE.UU menciona narcocampamento en Rincón de Romos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Mediante sus cuenta oficial de X el Departamento de Estado de os Estados Unidos, refirió del caso del narcocampamento localizado en Pabellón de Hidalgo, Rincón de Romos, Aguascalientes, el pasado 26 de julio.

El post de la dependencia refiere:

En un operativo de alto riesgo las autoridades estatales mexicanas arrestaron a 27 miembros del CJNG, una organización terrorista extranjera en Aguascalientes. Las autoridades mexicanas atribuyen la capacitación del INL y del @FBI al haber proporcionado las habilidades necesarias para acabar con estos criminales y sus armas mortales.

La publicación viene acompañada con fotografías del operativo realizado ese día.