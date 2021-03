Denunciante de Salgado Macedonio desiste de continuar con acción penal

Redacción

Ciudad de México.- Basilia Castañeda Maciel dio a conocer que no continuará con más acciones legales en el proceso contra el candidato de Morena a gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, debido a la inacción de las autoridades y la imposibilidad de costear con los gastos que implica el proceso.

“He decidido no impulsar más acciones en el ámbito penal pues, hasta el momento, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía General de Justicia de Guerrero (FGJG) se me han violado mis derechos como víctima. Continuar por esa vía implicará un conjunto de tiempos y esfuerzos, audiencias en el estado de Guerrero, pago de viáticos del abogado y exposición ante autoridades que ya han señalado que no quieren investigar”, destacó mediante un comunicado.

En el texto se explica además que el pasado miércoles Castañeda Maciel fue llamada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena para este lunes 15 de marzo al desahogo de pruebas y presentación de alegatos, mientras que a Salgado Macedonio se le citó para el mismo objetivo este martes.

Castañeda afirma que la CNHJ no actuó con perspectiva de género a pesar de que se aceptó el testimonio rendido en el procedimiento de oficio y las pruebas de violencia ejercida contra ella y su familia.

Félix Salgado Macedonio presentó como prueba a su favor una carta de no antecedentes penales; además, el candidato de Morena destacaba que se le estaría juzgando dos veces y la CNHJ no tiene competencia para investigar delitos.

Andrés Manuel López Obrador acusó que el exfiscal de Guerrero, Xavier Olea, estar detrás de las denuncias de agresiones sexuales interpuestas en contra del Senador con licencia y que además, tenían motivos políticos.

Con información de Sin Embargo