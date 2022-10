Denuncian vecinos del fraccionamiento México que Fiscalía no toma denuncias apegadas a derecho

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.- Luego de que la Fiscalía Estatal invitó a los vecinos del fraccionamiento México que acudieran a sus instalaciones a presentar las denuncias respectivas por los daños de la explosión provocada por un pipero que le quiso ganar el paso al tren no se quieren tomar las declaraciones de los afectados conforme a derecho si no como en la institución lo quiere violentando los derechos de los afectados.

Al Clarinete.com vecinos afectados del fraccionamiento refirieron lo siguiente:

Nos encontramos los afectados de la colonia México y aquí en Fiscalía desafortunadamente están tomando las declaraciones como quieren, están solamente poniendo como responsable al conductor de la pipa, no quieren poner a las autoridades responsables, así como a la empresa Valero, a la empresa de los transportes y se están lavando las manos solamente para inculparlo a él.

No quieren hacerse cargo de los daños y perjuicios e inclusive no nos están dejando tener representación jurídica al momento de la declaración y no quieren otorgar ninguna medida cautelar sobre el embargo de bienes sobre la empresa, ni sobre el señor toda vez que dice el MP que tiene mucha carga de trabajo.

Obviamente se están vulnerando nuestros derechos y nuestras garantías constitucionales. tú sabes conforme al 20 constitucional y demás relativos al código de procedimientos.