Denuncian trabajadores de Nissan que no se les pagará el 100% de su salario por paro de las plantas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Trabajadores de la plantas Nissan A1 y A2, exhibieron documentos en donde la empresa no les estaría pagando el 100 por ciento de su sueldo durante la suspensión de labores por la contingencia del Covid 19, donde de acuerdo a estos únicamente gozarán del 50% de su salario.

Los mismos mostraron inconformidad, considerando que los empleados de Compas que fue la primera en anunciar el paro de su producción, si se irán a casa con el 100% de su salario.

Los propios trabajadores han hecho del conocimiento que se les dio la opción de elegir todos los días a cuenta de vacaciones o mínimo la mitad de los días de paro y el resto recibir el 50% del salario, sin afectar sus prestaciones.

Explican que para el personal que no cuente con saldo de vacaciones y no sea requerido por la empresa se le pagaría también el 50% del sueldo de estos días.

Molestos, mencionaron que en algunos casos se pretende que acudan a las plantas, pero sobre todo tronaron por los descuentos que les pretenden aplicar por el descanso a sindicalizados a partir de mayo, en un equivalente a dos días por semana hasta cubrir los días de paro.