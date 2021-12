Denuncian taxistas falta de respuestas de Fiscalía y Movilidad 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Taxistas locales protestaron en el primer cuadro de la ciudad, en protesta por el reciente asesinato de uno de sus compañeros, mientras laboraba.

Poco después de las 10:00 horas, diversas unidades vehiculares circularon por la avenida Francisco Madero, frente a la Plaza de la Patria, en protesta del homicidio de un conductor. Algunos choferes pasaron de largo, aunque accedieron a que antes se le pintase un moño negro en el parabrisas. Mientras que una veintena de autos sí se mantuvo sobre la arteria por varios minutos.

En entrevista, Jesús Manuel Lira Salazar, coordinador del Grupo Panteras, lamentó falta de atención de autoridades estatales.

“No hay eco en la autoridad. Nuestro representante Genaro Oscar Romo ha buscado al fiscal (Jesús Figueroa) y no lo ha recibido. Mientras que el coordinador de Movilidad (Ricardo Serrano) ni siquiera un pésame ha emitido para la familia del compañero”, manifestó.

– ¿Cuál es el sentir de los compañeros? – El sentir es de inconformidad y molestia, porque fue algo con alevosía y ventaja. Hacer el manifiesto de que no vamos a abandonar esta situación.

Lira Salazar adicionó que las unidades de transporte público cuentan con el llamado botón de pánico para denuncias en progreso, pero subrayó que no es tomado en serio por las mismas instancias.

“El botón de pánico existe, lo traemos, pero la autoridad a veces lo ignora y se mofa. Nosotros le decimos ‘ojo de guey'”, ironizó.