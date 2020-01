Denuncian servidores de la nación despido injustificado en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Al menos 15 personas que venían laborando como servidores de la nación en Aguascalientes denunciaron despido injustificado por parte de la delegación de la Secretaría de Bienestar.

Frente a ello, un grupo de media docena de colaboradores se manifestó en las instalaciones de la dependencia federal, exigiendo una respuesta del delegado Aldo Ruiz Sánchez; aseverando que su despido fue una cuestión por tintes políticos.

En entrevista, Juana Corina López Villalobos reconoció que si bien venían trabajando bajo contrato, de forma unilateral se les dejó de firmar sin una justificación al respecto.

“Nadie nos explica. Nosotros venimos firmando cada mes hasta octubre que fue por dos meses. Lo único que pedimos es que nos reciba en este caso el delegado (Ruiz Sánchez) y nos diga cuál es la situación”, externó.

Mencionó que venían supervisando la entrega de recursos y el procedimiento a seguir. “Pero luego nos citaron en reuniones escalonadas, no en la Secretaría de Bienestar, para pedir la renuncia”, añadió.

López Villalobos adelantó que insistirán en reunirse con el delegado. “Sino nos recibe, vamos a buscar algunas alternativas a nivel nacional por el atropello en Aguascalientes”.

Por su parte, Cecilia Durón, quien había sido la única de los servidores que firmó su baja, justificó que lo hizo bajo engaños y denunció intereses ajenos que no identificó.

“Esto tiene tintes políticos. Se contaminó la Secretaría de Bienestar”, apuntó.

En tanto, Jaime de la Torre acusó directamente al delegado estatal para revisar su equipo de colaboradores.

“Decirle al compañero Aldo que recapacite. La gente arribista que llegó a su grupo lo mareó y esto puede llegar a oídos de Andrés Manuel (López Obrador)”, comentó.

Extraoficialmente se informó que en lugar de estas personas que ya no serán tomadas en cuenta ingresarán militantes priistas, amigos de la prometida de Ruiz Sánchez, la excandidata a diputada federal por el PRI, Ivone González.

Al cierre de redacción, no había una postura oficial de la delegación de Bienestar.