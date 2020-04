Denuncian robos en comercios de zona centro de Aguascalientes aprovechando cierres

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Aprovechando que comercios del primer cuadro de la ciudad ha bajado cortinas por la contingencia sanitaria que se vive; los amantes de lo ajeno no descansan y operaron esta madrugada en esta zona.

Comerciantes de la calle Nieto denunciaron el saqueo a una tienda de ropa realizando un boquete.

Texto íntegro de quién denuncia

Que impotencia como comerciante enfrentar la situación que estamos VIVIENDO, pero lo que es de dar mayor CORAJE, es que en tiempos de cuarentena y contingencia sanitaria haya robos en los comercios del Centro Histórico.



Lamentablemente están iniciando los robos a los comercios del Centro Histórico, el día de hoy en la madrugada entraron a robar a un negocio de la calle Nieto, no hay excusa alguna para cometer estos delitos.



Si el primer pensamiento surge que están robando por hambre, no es aceptable, porque son mercancías que no se pueden comer.



Es increíble como los rateros siguen aprovechándose de la situación porque no tienen el valor de trabajar honradamente como muchos de nosotros le hacemos y son unos cobardes que se aprovechan de las circunstancias adversas.



No me gustaría estar con este tipo de personas en un barco hundiéndose, porque ellos sin duda alguna ni misericordia, no me darían una mano para salvarme y por el contrario seguramente se aprovecharía y me quitarían lo que llevaría puesto sea de valor o no; que es lo justamente esta pasando en estos momentos.



A TI que te atreves a ROBAR y más aún en tiempos que estamos sufriendo un GOLPE ECONÓMICO TERRIBLE TE LO DIGO DE FRENTE ERES UN ASCO DE PERSONA, QUE FALTA DE EMPATIA, FALTA DE SENSIBILIDAD.



Esto es el resultado de seguir con la técnica de Abrazos no Balazos, pero que podemos esperar, si el dirigente de la nación se detiene a saludar a la mamá del Chapo y compartir el pan y la sal con otros narcotraficantes que son buscados por el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica.



También es un llamado a las autoridades que establezcan una ESTRATEGIA de SEGURIDAD URGENTE ante esta contingencia, entendemos que no puede haber un policía en cada esquina pero si puede haber otra solución para tener mayor presencia policíaca para prevenir el delito.