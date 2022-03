Denuncian robo “descarado” y maltrato animal en Parque Landeros

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Activistas denunciaron deficientes condiciones en que se encuentran animales dentro del pequeño zoológico del Parque Rodolfo Landeros, alertando de paso que algunos de estos desaparecieron sin que se tenga un informe oficial al respecto

En conferencia de medios, la escritora Leticia Romo García expresó que al menos desde inicios del año anterior realizó diversas visitas a las instalaciones donde además de conseguir documentos por transparencia, constató la desaparición de numerosas aves que pertenecían al aviario del parque ubicado al sur de la ciudad.

“Descaradamente han desaparecido animales. En el caso de aves, en 2019 había 287 aves y ahora en 2021 se tienen 237. Es decir, han desaparecido 30, pero la pregunta es donde están si no hay necropsia. También reportan animales como coyotes, tlacuaches, tucanes y leones que no existen y para acabarla muchos que están no tienen numeración”, puntualizó.

Romo García alertó también en torno a las malas condiciones para la fauna, explicando que recientemente se detectó una colonia de ratas debido a un reblandecimiento de tierra del año pasado que evidenció túneles alrededor del aviario. Ante lo cual dijo que presentó una queja por escrito que remitió al Secretario de Medio Ambiente, Julio César Medina.

“La situación de las aves es terrible porque el aviario está cerrado. Muchos animales no tienen sombra, no se les da alimentación a su hora y no les lavan”, insistió.

En tanto que Julián Sayavedra Islas, representante del Grupo de Defensa de la Vida Animal, reiteró el posicionamiento en el sentido que el cuidado de la fauna del parque no es tomada en cuenta por las autoridades internas, revelando que algunas de estas se deslindan y achacan el proyecto a administraciones previas.

“Un funcionario me dijo que el parque fue una ocurrencia de un gobierno del pasado. Yo les decía que ya estamos en 2022: qué están haciendo con esos animalitos”, subrayó.

Denominado Rodolfo Landeros en homenaje póstumo a un gobernador de la década de los ochentas, el parque es operado por la administración estatal.