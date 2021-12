Denuncian regidores de Jesús María abusos e inconsistencias en administración municipal

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- Los regidores y síndico del municipio de Jesús María denunciaron ante los medios de comunicación abusos e inconsistencias por parte de la administración que encabeza el panista Antonio Arámbula López. Entre las quejas, señalaron faltas de pago, despidos y el manejo de los recursos públicos a su antojo.

Sin embargo, apuntaron que por el momento no denunciarán nada con las autoridades.

El regidor Leobardo Valdez Alba, del partido Fuerza por México, quien además es titular de la Comisión de Transparencia, señaló que en múltiples ocasiones ha solicitado el reporte de las cuentas públicas del Ayuntamiento, sin embargo, se les ha bloqueado el tema incluso dentro de las sesiones del cabildo.

Empero, tras solicitar la información vía transparencia, el edil apuntó que hay áreas administrativas que cuentan con más presupuesto que otras que son las más demandadas por la ciudadanía, como seguridad pública, obras públicas, deporte, entre otros.

“Es ilógico que a como está el tema de seguridad pública en Jesús María, y me da una tristeza ver que el presupuesto lo modificaron y a la Secretaría de Administración que es un órgano interno, de presidencia, le destine 112 millones con 910 mil pesos, y a seguridad pública que es el tema central de Jesús María le dedica 68 millones de pesos, ese es el compromiso que tiene el alcalde de Jesús María”

Detalló que la Secretaría Particular del Ayuntamiento recibe un recurso de 16 millones de pesos, mientras que la Secretaría de Administración tiene 112 millones. Las cifras contrastan con los 68 millones que se tienen para seguridad pública, 57 millones para obras públicas o la Instancia de la Mujer, que tiene 1 millón 600 mil pesos o Deportes, con 3 millones 700 mil pesos, resaltó el regidor.

Agregó que dentro de la nómina hay por lo menos 418 plazas que no están justificadas, mientras que hay 1309 espacios presupuestados y un total de 809 plazas.

Por su parte, las regidoras Dolores Adame Macías, Aitsy Mares Chávez, Guadalupe de Lira Beltrán y Aurelia Esparza Rodríguez señalaron que el presidente municipal les alzó la voz durante una reunión en la tarde de este miércoles.

“Mi personal a cargo está siendo violentada, hostigada, tengo dos personas a mi cargo como regidora y hasta el momento no se les ha dado su sueldo, yo mandé este oficio donde pido el por qué no se le ha dado el sueldo a mis muchachas y no he recibido respuesta”, dijo Adame Macías.

Al ser cuestionados sobre si interpondrán denuncias formales en contra de la administración del alcalde Arámbula López, o incluso, denunciarlo ante el Partido Acción Nacional (PAN) por su actuar, el regidor Kendor Macías y la panista Guadalupe de Lira dijeron que esperan que todas las inconsistencias se aclaren.

“Estamos muy unidos, todos los días nos juntamos a analizar, no solo lo de los presupuestos y cuentas públicas, y de cómo contrarrestar las injusticias en el municipio, si llegase a haber la necesidad de hacer algo de lo que compete el órgano interno del municipio, ya lo analizaremos”, expresó Macías.

“Estamos buscando diálogo con el nuevo presidente del Comité Directivo Estatal de nuestro partido para hacerle saber la situación por la que estamos atravesando y en su momento el partido determinará qué situación o procedimiento tendrá que atender. Confío en que habrá una meditación por parte del presidente”, dijo de Lira.