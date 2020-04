Denuncian a regidor de PLA en Calvillo por presunta amenaza sexual a reportera

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Ante la Fiscalía General del estado se presentó una denuncia por presuntas amenazas de tipo sexual en contra del regidor del Partido Libre de Aguascalientes en el Ayuntamiento de Calvillo Roberto Ponce.

El pasado 10 de marzo el edil del novel partido local en una charla con la reportera le preguntó “si era niña o muchacha”, cuando la joven le respondió que era “muchacha” Ponce espetó “entonces ya no me meten a la cárcel”. (lo anterior debido a la complexión física de la joven que la hace parecer menor de edad).

Lo anterior se derivó luego de que Fernanda Hernández, publicó en El Clarín de Calvillo una nota el 6 de marzo donde evidenció un pleito entre el presidente del Comité Directivo Municipal de ese instituto político, David López Ponce quien es primo hermano del regidor declaró que éste “no había tomado posesión porque no le entendía a nada de eso (política y administración pública), pero que ayudaba a la gente desde fuera”.

Eso le molestó bastante a Roberto Ponce, quien solicitó dar su versión y el 10 de marzo, en vez de reclamarle a su primo, lo hizo contra la reportera y además de gritarle y negarle la entrevista para dar su replica. No lo hizo sino solo reclamar y señalarle que él había tomado posesión el pasado 15 de octubre en determinado momento le lanzó la amenaza.

Por tal motivo Hernández acudió a la Fiscalía estatal donde interpuso la querella CI/AGS/06836/03-20. Además de ello acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para poner la queja 98/20 en contra del servidor público.

En breve charla con este diario digital la joven reportera señaló que “la verdad sentí miedo y por ello decidí acudir ante las autoridades”, externó.

*En la imagen de izquierda a derecha, Roberto Ponce, regidor de Calvillo, al centro Vicente Pérez Almanza, líder moral del partido y Daniel López Ponce, líder de PLA en Calvillo y primo de Roberto Ponce.