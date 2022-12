Denuncian que Ticketmaster no hace el reembolso completo de boletos

Redacción

Una mujer que compró boletos para el fetsival Tecate Emblema denunció que Ticketmaster no le cumplió con el reembolso total de sus boletos, luego de que el evento nunca se realizó por temas de pandemia.

El festival Tecate Emblema estaba planeado para el 22 y 23 de mayo del 2020, antes de que se anunciaran los cierres masivos por el Covid-19. Aunque el festival se pospuso, no se han anunciado las nuevas fechas del evento ni ha sido cancelado por parte de los organizadores.

Por ello, Angélica Hernández y su mejor amiga intentaron recuperar su dinero:

“Dijimos qué onda, se van a querer clavar el dinero, se va a llevar a cabo, lo van a cancelar. Entonces yo me metí a quejarme en Facebook y vi que había un grupo”, relató Angélica, quien descubrió así un grupo de Whatsapp de otros jóvenes que compraron boletos para el mismo festival y tenían la misma preocupación de si se realizaría o si les regresarían el dinero.

Cuando preguntaron a Ticketmaster por el reembolso de los boletos, la respuesta fue que no podían devolverles el dinero porque el evento no se había cancelado y tampoco había nueva fecha. Esto las dejó atadas de manos, por lo que recurrieron al grupo de WhatsApp en el que había más personas con el mismo problema.

“El boleto costó como mil 900, pero menos cargos eran mil 600, ellos habían intentado recuperarlo todo, pero se estaban poniendo muy pesados en Ticketmaster para darnos lo que faltaba del servicio, que ni siquera nos lo dieron y se quedaron”, señaló.

“Nos regresaron el dinero, pero no completo. Nosotros como consumidores o clientes de ellos no tendríamos porque estar soportando que si pasa algo no nos devuelven el dinero”, enfatizó Angélica.

Finalmente, Angélica y su amiga recuperaron parte del dinero que gastaron en el boleto y algunas semanas después Ticketmaster reprogramó el festival, aunque con cambios en el cartel original.

Con información de La Silla Rota