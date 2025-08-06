Denuncian que instalaciones del estadio olímpico están convertidas en tierra de nadie

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.-Usuarios del estadio olímpico, perteneciente al Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA) denunciaron a ElClarinete.com que el lugar se ha convertido en tierra de nadie.

Molestos corredores que acuden frecuentemente al lugar están molestos con la administración de Arturo Fernández Estrada, cabeza del deporte en el estado, luego del abandono en que están las instalaciones del recinto.

Refirieron inclusive de perros sueltos que hay en el recinto, mismos que han atacado a los corredores.

De igual manera mencionaron que siempre se tenía un sentido de circulación para correr y ahora nadie lo respeta.

Inclusive las carriolas estaban prohibidas para evitar accidentes y ahora no hay ningún tipo de control.

Se tienen además instalaciones sucias y descuidadas con hierba crecida, lo que no se había visto antes con ninguna otra gestión al frente del IDEA.