Denuncian por falsificación de documentos a aspirante único a dirigir al PAN en Aguascalientes 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Los abogados Carlos Alvarado Garza y Alberto Mier Domínguez anunciaron la presentación de una denuncia de hechos en contra del ex diputado federal Javier Luévano, candidato único a la dirigencia estatal del PAN, a quien acusan por falsificación de documentos.

En conferencia de medios, Mier Domínguez recordó que la querella ya fue presentada ante la Fiscalía de Estado, en la cual se enfoca a que Luévano Núñez intentó reelegirse en su curul federal durante la pasada elección, argumentando representar la etnia indígena de la comunidad chicahual, pero ello fue revocado por instancias electorales al no existir una comprobación.

“La comunidad chicahual no dio su aval por medio de su dirigente ante notario, pero hubo falsificación de documentos durante el proceso. Es un hecho bochornoso y creemos que no se puede pasar por alto si pretendes dirigir los hilos del partido que nos ha gobernado desde hace un rato”, aseveró Alberto Mier.

– ¿Cuál es la denuncia que están presentando?

– Es una denuncia de hechos por la falsificación de documentos y uso del mismo.

Por su parte, Alvarado Garza dejó en claro que no son militantes del PAN. “No somos miembros activos, no perseguimos un fin específico que el que creo debemos de perseguir y que se esclarezca más allá de fueros. Si no hubo delito, que se demuestre. Con este antecedente, dónde queda la credibilidad de ese partido”.

– ¿De cuánto es la sanción por una falsificación?

– De uno a cinco años de prisión, que se pudiera ver aumentada si hubo uso del mismo.

La renovación del comité estatal del PAN se tiene prevista para mediados del siguiente mes.