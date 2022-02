Denuncian pésimo servicio en la Clínica 7 del IMSS

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.-Usuarios se quejan del pésimo servicio en la clínica 7 del IMSS en donde solamente cuatro médicos atienden hasta 12 consultorios.

Los denunciantes se quejan además de la intransigencia del personal, así como relatan que están dando medicona que en nada tiene que ver para el tratamiento de enfermos covid.

“A mi cuando me dio Covid me dieron medicina que nada que ver y tuve que ir con un médico particular, lo mismo ocurrió con mi papá que ya casi se nos muere hasta que fuimos con un particular”, dijo una de las quejosas,

Así mismo otro más expuso que se les entregan medicamentos sin que se les den las indicaciones pertinentes, así como mencionan que hay una sola persona en farmacia para el surtimiento de medicamentos a toda la derechohabiencia que se atiende.

Uno más comentó “Y cuando quieres ir a quejarte las oficinas están cerradas, esto esta del nabo”. deploró.