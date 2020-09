Denuncian muertes de perros envenenados en Rincón de Romos

Redacción

Rincón de Romos, Ags.- Envenenado, fue como ahora apareció un perro muerto en el municipio de Rincón de Romos, mascota que se suma a la lista de más de 20 canes asesinados en esta municipalidad en lo que va del año, así lo denunció el Comité Ejecutivo Municipal del Partido Verde Ecologista de México.

Se indicó que se reportó que había un perro envenenado y muerto en la calle Guadalupe de la colonia Santa Elena le llegó vía redes sociales; detalló que la forma en que están matando a estos animalitos es colocándoles en la calle platos con comida y leche envenenada, llos perros que tienen dueño y se percatan de que su animal está mal lo llevan al veterinario y se salvan, sin embargo la mayor parte de estas mascotas como son callejeras terminan muertos en cualquier vialidad de Rincón de Romos.

Las muertes de los canes se han registrado en varias colonias de Rincón de Romos como Estancia de Chora, Embajadores, Santa Elena y la propia Zona Centro, detalló que en las últimas semanas se han encontrado en la vía pública 5 perros envenenados, los cuales han sido recogidos por el área de limpia del ayuntamientos ya que la autoridad no realiza las investigaciones correspondientes y los cuerpos de los perritos terminan con el resto de los desechos sólidos urbanos que se recolecta día con día.

En última instancia que este tipo de atrocidades que comete la propia población en contra de los perros no han parado en todo el año, sin embargo, dijo que desconoce el motivo por el cual están envenenando a estos animalitos, las teorías son varias, que son muchos perros callejeros, que ladran mucho, que agreden a las personas, que no les gustan los animales, pero hasta el momento no se ha dado con alguien que responda por este tipo de muertes.