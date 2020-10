Denuncian mala calidad en construcción de viviendas en La Aurora 2 de Grupo San Cristóbal

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.- Desesperados condóminos de La Autora 2 de Grupo San Cristóbal hacen pública denuncia por la mala calidad en las viviendas que adquirieron, donde incluso de les ofreció reubicación, pero a final de cuentas no se les cumplió.

Texto íntegro:

Amigos

En la Aurora 2, en nuestra cuadra, hay 5 casas demolidas y 7 deshabitadas, a algunos ya los reubicaron a otros residénciales de Grupo San Cristóbal. Ellos nos ofrecieron reubicación, pero como su palabra no vale nada, se echaron para atrás. Nos dijeron que nuestro suelo estaba bien y nuestro patrimonio a salvo, nos dijeron que éramos de los afortunados de la cuadra porque nuestra casa no tiene daño estructural. Hay estudios que demuestran que la cuadra presenta inestabilidad, y con malos cimientos y malos materiales se puede agravar. Nos han mandado a instituciones gubernamentales y sólo avanzamos hasta cierto punto, pero no a una solución que sea justa para nosotros. Es nuestro patrimonio y nos vendieron algo inestable.

¿Alguien de mis amigos o alguien que conozca a alguien que nos pueda ayudar?

Ojalá el señor Camarena se enterara de primera mano de lo que está pasando en uno de sus residénciales, supongo el no está enterado, sino sería justo.

Señor Camarena, ¿me recuerda? Trabajaba en Servicios Aéreos MIRA, era coordinadora de vuelo y administrativa. Siempre hubo un trato muy cordial y seguramente usted va a hacer lo propio, porque estamos hablando de una casa y es nuestro patrimonio.

Ojalá alguien le haga llegar el mensaje, gracias totales.

Texto agregado*

*La fotos son del cuarto de mi hijo. Hace 3 meses estuvieron aquí albañiles y yeseros arreglándola, ¿porqué puse las fotos? referencia, porque la ventana no tiene castillo y rellenaron bloques con botellas de coca cola. La ventana “ya arreglada” no cierra, no está nivelada o algo pasó pero no cierra.

*Nos dicen que somos los afortunados de la cuadra porque no tenemos daño estructural, pero no nos dan por escrito una garantía que nos ampare, simplemente nos dicen que sí aparecen fisuras, que ya están apareciendo, nos reparan, pero bueno sabemos que la palabra no vale nada, porque nos dijeron que nos reubicarían y resultó que siempre no.

A quien corresponda:

Tere Jiménez