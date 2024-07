(Video) Denuncian habitantes de Tanque de los Jiménez que MIAA los quiere dejar sin agua 

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Habitantes de la comunidad de Tanque de los Jiménez situado en la zona rural sur de esta capital denunciaron que personal del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) busca desviar agua del pozo que le pertenece a la localidad, para entregarla a fraccionadores de cotos privados.

Incluso, ayer miércoles 10 de julio, los habitantes de la comunidad protagonizaron un enfrentamiento contra un grupo de policías que buscaban evitar que las personas de Tanque de los Jiménez, bloquearan la toma que estaba haciedo personal de MIAA para conectar el servicio de agua y llevarla a El Edén, un residencial que se ubica a un lado de la comunidad.

“A fuerzas se quieren llevar la toma de agua, según ellos dicen que no es para El Edén, pero sí es para El Edén”, dijo Alfredo Gurrola López, uno de los habitantes que estuvo involucrado en el altercado.

“La primera vez que se conectaron se termina el agua aquí, del pozo aquí al pueblo el tubo es de seis pulgadas y el tubo que quieren correr es de cuatro, ¿qué nos dejarían de agua?, nada”.

Gurrola López aseguró que el pozo continúa siendo de la comunidad, además de que MIAA nunca les ha mostrado la documentación que avale la transferencia por parte de los ejidatarios.

“Los de MIAA dicen que a ellos no les importa el pueblo, de hecho yo fui a una junta a MIAA y el mero jefe, que no me acuerdo el nombre, él mismo me dijo que supuestamente uns señor, que no dan el nombre, pagó por esta línea (de agua) y se las donó a MIAA”.

“Y entonces el mero jefe de MIAA me dijo que la iba a conectar por la buena o por la mala”, narró Gurrola López.

En un video, que los habitantes entregaron a El Clarinete, se observa a un hombre que identifican con el apellido de Aguinaga, quien hace 15 días acudió al lugar del que harían la toma, para decirles que ya no se abriría para hacer la instalación, pero no ocurrió así.

“Número uno, esto se respeta, se queda así”, refiere la persona a quien identifican como Aguinaga, quien en el video se observa que porta un chaleco azul con los logos de MIAA, mientras les señala que no se abriría la parte donde se encuentra la toma de la quieren conectar el servicio para El Edén.

“Hace 15 días o 22 días, fue cuando Aguinaga, que es otro de los jefecillos, se comprometió de que no iban a volver a abrir esta llave y a los 15 días, que fue ayer, volvieron a venir”, comentó Gurrola López.