Denuncian fuertes anomalías de la directora del CAM No. 7 en Aguascalientes

Carta a la Redacción de El Clarinete

1 de Febrero del 2024 Aguascalientes, Ags.

Las que suscribimos somos un grupo de MADRES DE FAMILIAS CUIDADORAS CON HIJOS CON DISCAPACIDADES cursando sus estudios en educación especial, en el CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE # 7, ubicado en la Calle Rio Tiber # 202 del fraccionamiento Colinas del Rio de esta ciudad.

El motivo de recurrir ante los medios de comunicación es por que queremos denunciar las siguientes anomalías que constituyen violaciones al marco normativo de la institución que se están presentando actualmente en el CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE #7 por la DIRECTORA SUSANA MACIAS REYES. En base a MESA DIRECTIVA donde incurre en faltas al reglamento. ARTÍCULO 7°.

El objeto de las Asociaciones de Padres de Familia será: III. Administrar y supervisar la aplicación de los recursos que obtengan las Asociaciones en beneficio de la institución educativa, apegado a un plan anual de trabajo el cual deberá ser consensado con la autoridad escolar, aprobado en Asamblea y de acuerdo a lo establecido en el inciso c) de la fracción IV del artículo 6° de la Ley.

El cual, no se cumplió el objetivo de administrar, supervisar y ni de tener un plan anual ya que todo lo ejecuto la directora, sin tomarnos en cuenta como padres de familia integrantes de mesa directiva al no tener voz ni voto en beneficio a la institución. Y no se nos explicaron los lineamientos que deberíamos seguir. ARTÍCULO 8°. Para el cumplimiento de su objeto, las Asociaciones de Padres de Familia tendrán las siguientes atribuciones II.

Reunir fondos de las colaboraciones voluntarias de sus asociados para los fines propios de las Asociaciones, en beneficio de las instituciones educativas; La PRESIDENTA Y VICEPRESIDENTA DE MESA DIRECTIVA nunca estuvieron enteradas del dinero de cuota voluntarias de padres de familia asi como tampoco del uso de esos recursos, que si bien deben ser utilizados a fines del beneficio para la mejora y necesidades de nuestros hijos en la institución, por lo cual los recursos de la escuela solo fueron manejados por la DIRECTORA y TESORERA sin hacer consultas con los demás participantes del comité de mesa directiva, se le pidió varias veces a la directora hacer cuentas y ver temas de dinero para apoyar a recolectar más y no tuvimos respuesta alguna. Quiero recalar que la directora también insiste mucho en los pagos de la cuota voluntaria por medio de un grupo de whatsapp en donde están integrados todos los padres de familia de la institución creado por la DIRECTORA, cosa que tampoco debe exigir, según las normas las cuotas de padres de familia son como dice VOLUNTARIAS, y la directora dice que debemos de pagar las cuotas con el fin de tener eventos de calidad como ella lo recalca, insisto las cuotas son para beneficios de la institución, desarrollo y necesidades para nuestros hijos. ARTÍCULO 10. La Asociación Estatal de Padres de Familia, será facultada para revisar y supervisar cuando se presente controversias sobre el manejo de los recursos económicos, obtenidos de los asociados por la Mesa Directiva de las instituciones educativas, informando de los mismos al Departamento de Participación Social. Si dentro de la controversia se encuentra involucrada alguna autoridad escolar, docente o personal administrativo se deberá informa al Departamento de Participación Social para que este canalice a la Unidad Investigadora del Órgano Interno de Control o la Dirección Jurídica del IEA, según sea el caso, para el procedimiento conducente. La directora Susana Macias Reyes, toma el poder del dinero de las cuotas voluntarias e ingresos junto con la tesorera y la trabajadora social, sin tomar en consideración a los comités implicados, nunca se nos consideró para ninguna compra ni necesidad que se tuviera en la institución, ni dando ninguna rendición de cuantas desde que comenzó este ciclo escolar 2023-2024. ARTÍCULO 13. La Autoridad Escolar de las instituciones de educación básica en coordinación con el Departamento de Participación Social del IEA convocará a los Padres de Familia, para que, dentro de 15 días hábiles contados a partir del inicio de ciclo escolar, reunidos en Asamblea, constituyan la Asociación Escolar de Padres de Familia del plantel y elijan democráticamente a su Mesa Directiva y una vez constituida sea registrada ante la autoridad educativa. ARTÍCULO 14. Una vez que se encuentren reunidos en Asamblea será declarada constituida la Asociación Escolar de Padres de Familia. Acto seguido para la elección de la Mesa Directiva, se procederá a designar una mesa de debates, para lo cual la Autoridad Escolar solicitará a los presentes que quieran postularse la cual deberá estar conformada por un presidente, un secretario y dos Escrutadores, quienes serán elegidos por mayoría de votos y no podrán ser electos para formar parte de la Mesa Directiva. En el 2022-2023 la directora eligió mesa directiva por invitación y sin llevar ningún conceso quedando como presidenta María Marcos González Bueno y como tesorera Karen Elizabeth García Medina.

En este ciclo escolar 2023-2024 se convocó a reunión general al inicio del ciclo escolar 2023-2024 en el cual presento como tesorera a Teresa Guadalupe Main Soto como nueva integrante del comité, pero no se hizo una asamblea para su elección, la DIRECTORA SUSANA MACIAS REYES eligió a los padres de familia , asi como invitación personal para quedar en el comité a María Marcos González como PRESIDENTA y a Gabriela Martínez Serna como Vicepresidenta y también eligió a la secretaria y vocales de cada grupo el cual ya está incurriendo en una falta al artículo 13 Y 14.

En base a PROAGE donde incurre en faltas al reglamento. El proage es un programa de apoyo a la gestión escolar, que lo otorga el instituto de educación de Aguascalientes como apoyo a las familias de escuelas públicas. A los padres de familia nunca se nos informo que el apoyo de proage había llegado, a lo cual tampoco se nos informo en que se gastó el recurso.

En base al proyecto del BIENESTAR “LA ESCUELA ES NUESTRA” donde incurre en faltas de acuerdo en las reglas. El programa La Escuela es Nuestra tiene como propósito dignificar los planteles de educación básica pública en el país, a través de labores de mantenimiento, mejora y equipamiento en beneficio de las y los estudiantes. Para alcanzar este objetivo, en cada plantel se conforma un Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP), el cual tiene la responsabilidad de realizar reuniones de manera periódica para identificar las necesidades del plantel y plantear las acciones que se realizarán para cubrirlas. El CEAP está conformado principalmente por madres, padres de familia o personas de la Comunidad Escolar que son elegidos mediante una asamblea. Las personas designadas como el presidente y el tesorero serán los únicos responsables para ejercer los recursos, que se otorgan al plantel en un solo depósito de manera anual. El cual a nuestra escuela se otorgaron $250 mil pesos Las obras que podrán realizarse en cada escuela van desde instalación de servicios como agua, luz e internet, hasta mejora de aulas, obras exteriores, pintura o compra de materiales escolares.

El comité también podrá optar por utilizar los recursos para extender el horario de las jornadas escolares y/u ofrecer alimentación en los planteles. Nuestra escuela fue beneficiada con dos recursos en el cual: En primer Apoyo de la Escuela es Nuestra (LEEN) se trabajó y se sacó adelante, pero siempre anteponiendo su órdenes y beneficios personales sin tomar en cuenta, las ideas que como Comité aportábamos necesidades que se requerían para el Bienestar de la comunidad Cam #7, abarcando Maestros y Alumnos ella siempre se salía con la suya ejerciendo siempre su Autoritarismo disfrazado de LIDERAZGO, y en base a los lineamientos se hace un comité para ejecutar ese recurso el cual los que conformaron ese comité también fueron elegidos por la directora y en este primer recurso se hicieron obras, pero todo programado y organizado en base a las decisiones de la directora, queremos destacar que aún y cuando nosotras como comité sugeríamos y cotizábamos obras que considerábamos necesarias para el beneficio de la institución y sobre todo por las necesidades de nuestros hijos , jamás fuimos tomadas en cuenta puesto que siempre se nos ignoró y evadió, se hizo en base a lo que la directora decía que era necesario, Cabe destacar que siempre mandaba a la Trabajadora Social a que llevará a la Tesorera a retira dinero.

En el segundo apoyo La Escuela Es Nuestra (LEEN) también el comité fue elegido por la directora sin ninguna elección de asamblea ni como tampoco se hicieron reuniones para identificar las necesidades del plantel la Directora tomo todo el control de los 250mil pesos, los cuales fueron dispersados en diferentes montos y fechas, nunca aceptando firmar de recibido dichos documentos que se le entregaban donde se indicará concepto y firmas de conformidad no obstante indignada y ordenando destruirlos a la Presidenta, argumentando que ella era la única Autoridad, no permitiendo trabajar ni hacer sinergia a favor de los alumnos y comunidad Cam 7, solo ejerciendo ese apoyo para su conveniencia y beneficio y viendo tales anomalías tuvimos que dirigirnos ante el Comité con el Señor Omar Valdés coordinador del Bienestar del programa la escuela es nuestra en el cual descubrimos que las cosas no se manejaron de forma adecuada.

Lo que denunciamos es una cascada de abusos, y violaciones a las normas por parte de la Directora, quien escudándose en el estatus de autoridad sobre las denunciantes, maneja los recursos a su antojo, sin tomar en consideración a la mesa Directiva, comité de bienestar involucrándonos a quienes legalmente estamos participando pero que en la práctica nada hemos podido hacer, y por ende menos convalidar lo que consideramos irregular, pues las decisiones son tomadas exclusivamente entre la Directora y la Tesorera.

Presentamos el presente escrito con miedo a represarías en contra nuestra y de nuestros hijos con discapacidad, por parte de la directora Susana Macias Reyes, y solicitamos la valiosa y oportuna intervención a ustedes medios de comunicación.

Se están violando los derechos de niños con Discapacidad al no aprovechar esos recursos para brindarles una mejor atención y más oportunidades para lograr mejor autonomía, una mejor calidad de vida, la educación para personas con discapacidad se orienta a garantizar que las personas con discapacidad, cuenten con una educación oportuna, pertinente e integral, en igualdad de oportunidades y con equiparación de condiciones, a través del desarrollo de políticas, planes, programas y proyectos de educación inclusiva, les da la oportunidad de obtener una educación de calidad acorde con sus necesidades únicas. Algunos elementos básicos son unas aceras anchas (para sillas de ruedas), lisas, con rampas, sin postes o farolas en lugares no habituales; o estaciones de metro con ascensor o escaleras automáticas; semáforos con voz; carteles con información en braille y con imágenes simples. Esas son algunas de las necesidades que se debieron cubrir con ese dinero que se usó para eventos donde la directora satisfacía su ego.

Como madres de familia nos dirigimos de forma legar a poner nuestra queja ante las instituciones correspondientes como: COMICIÓN DE DERECHOS HUMANOS (CDHEA) UNIDAD INVESTIGADORA DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL JEFA DE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y no hemos tenido ninguna respuesta solo comentaron que tenemos que esperar.

Atentamente: Madres de familia del CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE # 7