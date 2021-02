Denuncian falta de capacidad del “Superdelegado” Aldo Ruiz para coordinar la estrategia de vacunación

Denuncia Ciudadana

Rincón de Romos, Ags.-Denuncia reconocido abogado la falta de capacidad del Superdelegado Aldo Ruiz para coordinar los esfuerzos para la vacunación contra el covid, poniendo en riesgo a la población de adultos mayores.

Texto Íntegro:

Señor ALDO RUIZ, “SUPERDELEGADO” del Gobierno Federal en Aguascalientes:

De manera pacífica y respetuosa, como lo exige la Constitución, le digo que Usted no cumple su función de Delegado y mucho menos de “Super”.

Está Usted muy lejos de la eficiencia que se requiere para ese cargo y más para ser un representante administrativo del Presidente de la República.

En una situación tan delicada como es la vacunación con motivo de la pandemia, Usted NO ES CAPAZ de coordinar los trabajos administrativos de la vacunación. Para eso es Usted “Superdelegado”, qué no?

Hoy en el municipio de Rincón de Romos estuvimos formados unos 120 ciudadanos, todos mayores de 65 años, esperando la vacunación que se anunció para realizarse rn ese lugar. El frío estaba fuerte y desde luego no había donde sentarse.

A nadie vacunaron!! A las 10 de la mañana, después de más de tres horas de espera, un supuesto “servidor de la Nación” (quien dijo serlo y se negó a identificarse) anunció que ya no habría vacunación…no obstante que él mismo, aproximadamente a las 8 de la mañana, había estado organizando las filas para la vacunación…una fila los de Rincón y otra los de Aguascalientes (esta fila serían cien personas, en tanto de Rincón unas veinte).

Total, NADIE fue para avisar a la población, desde ayer jueves, que ya no habría vacunación hoy en Rincón. Ni siquiera fueron para poner un aviso (cartel) en el lugar, para indicar que no habría vacunación.

Su INEFICIENCIA como “superdelegado” es supina!! Y se lo digo con mi nombre y con mi foto. Y le aclaro, no soy opositor. Soy tal vez en Aguascalientes el más ferviente y convencido partidario de AMLO y su proyecto. Pero USTED, con su ineptitud, deja en mal al Presidente López Obrador. Le aseguro que hoy MORENA perdió unos ciento diecinueve votos de las personas adultos mayores (y unos muy mayores) que desmañanados y soportando el frío estuvieron esperando la vacuna (su seguro de vida) y no lo obtuvieron gracias a la INEFICIENCIA de su vacía y nula acción de “superdelegación”. Mi voto lo pensaré.

Y no vaya a culpar ni al IMSS ni al ISSSEA ni a la Guardia Nacional. La responsabilidad (irresponsabilidad en este caso) es de Usted.

La foto adjunta es la fila de hoy.

Saludos!

Guillermo Macías Díaz Infante.