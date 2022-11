Denuncian envenenamiento de 13 perros en Calvillo

Cortesía El Clarín de Calvillo

Calvillo, Ags.- Denuncian que envenenamiento de perros en la comunidad de San Tadeo se ha vuelto una constante, antes y después de las fiestas patronales, siendo el caso más reciente el de 13 canes muertos por tacos que fueron contaminados con veneno, mortal no sólo para los animales sino también para los humanos.

Ello fue señalado al Clarín de Calvillo, por la rescatista y activista local, Lizbeth Mejia Rodríguez, quien atendiendo una denuncia ciudadanía informó ‘esto está pasando en San Tadeo, 13 perros envenenados en la plaza de San Tadeo uno fue rescatado y vómito tacos, les dieron tacos envenenados a 13 perritos callejeros que vivían en la plaza y al rededores’.

Ante tal situación además de llamar a las autoridades competentes a tomar las acciones pertinentes, solicitó el apoyo de la población: ‘ayúdenme a llegar con el culpable’, tras lo cual lamentó que ‘lo peor del caso es que nadie hizo nada por ayudarlos’, conociéndose por el único que se intentó rescatar que el veneno utilizado era muy fuerte, ya que esa persona ‘no pudo salvarlo, pues fue a donde el veterinario y le dijo que el veneno era mortal incluso para los humanos’.

Señalando también ‘yo sé que no es agradable la inconsciencia de la gente que solo usa las fiestas para abandonar animalitos, pero eso no nos da el derecho de decidir por la vida de otro ser vivo’, en especial dado que el veneno empleado en esta ocasión no solo es peligroso para los animales, ‘eso es lo peligroso, tu crees que un niño o un indigente no coman unos tacos que vea en el piso’.

Mejía Rodríguez precisó que esta situación se ha venido registrando desde hace tiempo, y es que a decir de los habitantes de la comunidad, el año pasado ese mismo destino lo tuvieron 10 canes, en tanto que el año previo fueron alrededor de 12.

En última instancia indicó que los animales envenenados previo a las fiestas patronales son de la comunidad y los que perecen posterior a los festejos, son foráneos y presuntamente, les abandonan su dueños durante las peregrinaciones.