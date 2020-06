Denuncian casos de coronavirus en Inegi

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Trabajadores del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), reportan casos de coronavirus en su sede central, sin que los directivos hagan algo por evitar la propagación de más contagios.

Mediante inscrito enviado a medios de comunicación los mismos expresan:

Texto integro

HACERLES DE SU CONOCIMIENTO LO QUE SUCEDE EN INEGI, EN ESPECIFICO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS A CARGO DEL FLAMANTE Y DESPOTA EDGAR VIELMA OROZCO QUEIN ES BIEN CONOCIDA SU AMISTAD ESTRECHA CON EL PRESIDENTE JULIO SANTAELLA, QUIEN GALA DE ESTO HA HECHO VALER UNA AUTORIDAD IRRESPONSABLE Y ARBITRARIA AL OBLIGAR A LOS EMPLEADOS A TRABAJAR EN OFICINAS, MIENTRAS EL DEGUSTA DE SUBIR FOTOS AL FACE DE SUS VIAJES A EGIPTO Y TOMAR CAFÉ STARBUCKS, MIENTRAS EN OFICINAS LA GENTE SE ARRIESGA ANTES LAS MEDIDAS PRECARIAS QUE HA OFRECIDO EL INSTITUTO, CABE SEÑALAR QUE LA COMPAÑERA MARCELA MONDRAGON GENIS DIO POSITIVO A COVID-19, SIENDO QUE MUCHOS FUERON EXPUESTOS Y SIGUEN ACUDIENDO AL INSTITUTO SIN QUE SE TOMEN LAS PRUEBAS DEBIDAS NI COMUNICADO POR PARTE DE ALGUNA AUTORIDAD DEL INSTITUTO.

LO QUE NOS AQUEJA A LOS COMPAÑEROS, ES QUE NO EXISTE UN PROTOCOLO NI MUCHO MENOS LLEVADO A CABO EL DE LA SECRETARIA DE SALUD YA QUE NO HAY PERSONAL QUE TOME LA TEMPERATURA, SUFICIENTE GEL ANTIBACTERIAL ADEMAS DEL USO CONSTANTE DEL AIRE ACONDICIONADO QUE POR DECIR NO CUENTA CON UNA LIMPIEZA CONSTANTE COMMO SE DEBERIA EN ESTOS MOMENTOS.

POR ESO EXHORTAMOS A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES A EXPLICAR Y BRINDAR LA SEGURIDAD DE QUIENES TENEMOS QUE ASISTIR A OFICINAS CUANDO AUN SE TIENE IDENTIFICADO CASOS DE COVID-19, Y TODO POR NO SER PARTE DE LOS GRUPOS VULNERABLES Y LA INSENSATA INCAPACIDAD MENTAL DE EDGAR VIELMA.

EXHORTAMOS A USTEDES COMO MEDIOS DE DIFUSION HACER LLEGAR ESTA PETICION, YA QUE NO SOMO ESCUCHADOS POR LAS JERARQUIAS DIRECTAS QUIENES DICEN SEGUIR LAS ORDENES DE EDGAR VIELMA OROZCO.