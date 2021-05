Denuncian candidatos del PLA retiro de lonas en distritos locales

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Candidatos a diputados locales por el Partido Libre de Aguascalientes (PLA) denunciaron que sus adversarios han recurrido a retirar sus materiales de propaganda política, así como a amenazar a la ciudadanía por el uso de éstos.

Viridiana Ramírez, candidata al distrito 7, en Jesús María, aseguró que sus contrincantes han ordenado el retiro de sus lonas. Además, apuntó que se algunos comerciantes han sido amedrentados con la permanencia de sus licencias comerciales a cambio de colocar la propaganda de otro partido.

“Me he topado con situaciones de que nos están robando las lonas, las están arrancando, incluso otros partidos están amedrentando negocios y hemos llegado a preguntar que si nos permiten poner la lona y nos dicen que no pueden porque dicen que les van a clausurar los negocios, y no hay que abusar del poder”

Por su parte, Edgar Guerrero, candidato al distrito 2, que corresponde a Asientos y El Llano, también dijo ser afectado con este tipo de prácticas, donde la ciudadanía está condicionada con despensas o lonas.

“Hemos estado haciendo recorridos por el distrito y al igual que mi compañera, nos hemos topado con esas amenazas de que si no me dejas poner una lona, una calca, tu empleo va de por medio. La ciudadanía tiene miedo de hablar de que su voto esté condicionado a una lona, una despensa”

“Las amenazas no son directamente a los candidatos o a su equipo, son a la ciudadanía que están condicionados a una lona o una despensa a cambio del voto”, agregó.

De igual forma, la aspirante del distrito 1, Rosy Castañeda, así como Erik Ramírez del distrito 3 y Cecilia Pérez Almanza, del distrito 12, denunciaron la misma situación entre las comunidades.

Sin embargo, aseguraron que seguirán trabajando dentro de sus campañas.

“Nos tienen miedo porque bien saben que queremos trabajar por la comunidad, son los mismos de siempre los que están haciendo la guerra sucia”, finalizó Castañeda.