Denuncian brote de Covid-19 entre alumnos de la UPA

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.- Estudiantes de la Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA) denunciaron ante El Clarinete el surgimiento de un brote de Covid-19 en la comunidad universitaria, debido a que el 100% del alumnado fue obligado a regresar a las aulas y no se actuó a tiempo ante los contagios.

De acuerdo con varios alumnos, de quienes se mantiene su identidad anónima, hace tres semanas la secretaria académica y encargada de Rectoría, Sandra Patricia Flores Esquivel, tomó la decisión de retomar de manera obligatoria las clases presenciales con el 100% del alumnado.

Los jóvenes indicaron que el regreso fue obligatorio, debido a que los maestros tenían la instrucción de poner faltas a sus estudiantes y de no compartir el material de clases por medios electrónicos, con el fin de asegurar la presencia de los estudiantes.

Debido al contacto entre la comunidad universitaria, han surgido múltiples casos de coronavirus, mientras que las autoridades de la institución no han tomado cartas en el asunto y en cambio, han asegurado que se sigue trabajando bajo el modelo híbrido.

“Hoy en día son bastantes casos y decidieron ya cancelar las clases, pero desde mi punto de vista fue demasiado tarde; la señora Flores oculta la información y ha dicho que la universidad siempre ha estado ante el modelo híbrido, cosa que es completamente falsa”, expresó uno de los denunciantes.

Esta situación se vivió al menos en cinco de las carreras que ahí se imparten.