Denuncian “ataques durísimos” de industria europea contra vinos mexicanos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Productores mexicanos de vino se han visto presionados por sus similares europeos debido a la caída de ventas de productos de aquellas naciones que lo intentan revender en nuestro país a precios irrisorios, lamentó Salomón Abedrop López, presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola.

“El mercado del vino ha estado sufriendo los últimos dos años y hemos tenido un ataque durísimo de parte de los europeos, porque en Europa está disminuyendo el consumo per cápita. Antes estaban en niveles muy altos en Europa, empezó a disminuir paulatinamente y ha llegado a sobrar vino en España, Italia o Francia quienes están tratando de aventarlo a donde pueden, lo mandan a México muy barato y nosotros tenemos que defenderlos. Ellos lo quieren vender a precios ridículos”, afirmó.

Abedrop López destacó que cuatro de cada 10 botellas de vino que se abren en México son mexicanas, por encima de los vinos europeos. Asimismo, calculó que la industria vitivinícola nacional genera 500,000 empleos formales diarios durante todo el año, siendo el segundo empleador en el campo mexicano detrás de la horticultura, por lo cual hizo un llamado a defender el sector.

“La industria del vino es el segundo empleador a nivel nacional. El otro otro punto es que mientras más vino producimos nosotros y logramos que se coloque en el mercado, menos importados están llegando a México, porque finalmente México pierde divisas y pierde empleos directos al tener al estar vendiendo vino importado. Vendamos el nuestro”, propuso.

El presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola estuvo en Aguascalientes para participar en una firma de convenio de impulso a la industria de Aguascalientes, junto con autoridades de gobierno del estado.