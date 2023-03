Denuncian ante la Fiscalía estatal a policías de Aguascalientes por golpear a mujer con discapacidad 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- A la Redacción de El Clarinete llegó la siguiente denuncia:

“El principal oficial acusado se identificó como E. “Molina” a bordo de la patrulla 408B2 quien golpeó con su codo en la cara a una mujer con discapacidad visual, además discriminó e insultó a un joven de 24 años que solamente estaba ayudando en una mudanza.

“¿Tu que eres, niño o mujercita o nada?, pinche putito de mierda, ¿muy calladito?, ¿Qué no sabes hablar? ¿Maricón y mudo?, pendejo, pervertido, también a ti te va a cargar la chingada y nomas porque bateas chueco, se te nota, pinche apestoso, ¿hace cuánto que no te bañas?, así como me chingue a la viejita también me chingo a los putitos como tú, y a mí no me hacen nada porque soy bien cabrón y tengo influencias, ve como mando a todos. Ahorita vas a ver que soy bien culero” Fue lo que el Policía Municipal le dijo al joven.

Éstas acusaciones constan en la Fiscalía en las pre denuncias con folio PRED/4291 y PRED 4292 y en la Comisión Nacional y en la Estatal de Derechos Humanos en el expediente 155/23, cabe resaltar que la denuncia también fue presentada en la Dirección de Asuntos Internos, sin embargo, con el argumento de que no tenían Director la tramitarán en un mes aproximadamente cuando se dé el nombramiento, según dijeron al recibir el documento.

El caso también fue presentado en el marco del Miércoles Ciudadano al Comisario Jefe Gonzalo Pérez Zúñiga.

El preventivo E. Molina también es señalado por el robo de dos laptop, una caja con herramientas, una tablet y 10 mil pesos en efectivo que estaban en un auto en el lugar de los hechos y al cual impidió se ingresará por dichas cosas.

La afectada narró: Cuando me acerque al vehículo por las cosas, el oficial Molina me dijo:

“Váyase a la chingada pinche viejita o quiere que le vuelva a dar un chingadazo, ahora sí, sin sus amigos ya me la voy a madrear bien, a mí nadie me hace nada, soy bien cabrón, nadie me toca, no hay jefe que se anime ni a regañarme”.

Cuando le explico que ahí tenía cosas de valor, le respondió-

“Ya se la peló, ya son mías”.

Los hechos se dieron el lunes 20 de marzo cuando se encontraban limpiando un lugar que previamente habían rentado para instalar unas oficinas de una agencia de comunicación, cuando llegó una pareja acompañados de varios elementos de la policía Municipal, tiraron una puerta que se había sobrepuesto en la entrada y de una forma grosera sin mediar explicación exigían sacarán las cosas y abandonaran el lugar.

La afectada mostró la documentación en su poder que comprobaba el arrendamiento del lugar y pidió al oficial le explicarán ¿qué estaba pasando, de que se trataba? Tras mucho insistir le informaron que la pareja que tiro la puerta eran los dueños, cabe resaltar que en ningún momento se identificaron ni presentaron documento alguno que acreditará lo que decían.

El oficial que dijo llamarse E. Molina seguía las indicaciones de la señora y a su vez mandaba a sus compañeros, ante su actitud que no dejaba de gritar y amenazar, la mujer tomo su teléfono para iniciar a grabar y el (Molina) le propinó un codazo en la cara para impedirlo.

Una de las personas que acompañaban a la afectada y ayudaban a cargar cosas le reclamo al oficial señalándole que no era correcto que golpeara a una mujer, misma persona que en todo momento estuvo exigiéndoles a los policías respeto y que “no gritaran”.

Tras golpear a la mujer y después de haber pedido apoyo, Molina aprehendió al padre e hijo que cargaban las cosas, sin explicar el motivo y dándole al joven todo un discurso plagado de odio y discriminación.

Cuando los subieron a la camioneta para su traslado, el oficial que se responsabilizó de los hechos al ser grabado con un celular fue Daniel Cordero, cabe resaltar que en dicho suceso estuvieron presentes entre 10 y 15 elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes y ninguno intervino ante la violencia, abuso de autoridad y todas las violaciones a los Derechos Humanos que su compañero Molina estaba realizando.

Al llegar ante la juez ambos fueron liberados, toda vez que no hubo denuncia en su contra, considerando que el oficial que los presento no fue el mismo que los arresto y nadie les explico a ellos el motivo de su aprehensión.

De estos hechos además de las autoridades e instancias competentes en el tema ya tienen conocimiento diversas organizaciones civiles locales, nacionales e internacionales que cuentan con los videos de lo sucedido.

Cabe aclarar que no se guardan los nombres de las víctimas para no afectar los procesos jurídicos que se iniciaron y lo único que piden es justicia, una disculpa por parte de los oficiales agresores y que regresen les robado, pero quedan los números de expediente de las denuncias ante las autoridades competentes”.