Denuncian ante la Fepade a Claudia Sheinbaum por presunto apoyo a candidata de Morena en Aguascalientes

Claudio Bañuelos



Aguascalientes, Ags.- Diputados locales y federales del PAN así como los tres diputados del PRD y una del PRI integrantes de la 65 Legislatura estatal anunciaron que interpusieron una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en contra de la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y la candidata de Morena al gobierno del estado con el fin de que aclaren cuanto han gastado para mantener desde hace al menos 20 días a 475 brigadistas de este partido en 11 hoteles diferentes además de pagar su alimentación para que realicen labor en esta ciudad a favor la abanderada guinda, los cuales estiman un costo de 11 millones de pesos que no se han reportado en los gastos de campaña de la abanderada guinda.



En rueda de prensa, el diputado panista, Enrique García López señaló a nombre de los presentes que tienen identificado hoy en día la presencia de 475 personas que presuntamente vienen a apoyar la campaña de Nora Ruvalcaba Gámez hospedados en 11 hoteles en el estado de Aguascalientes donde tenemos certeza y que está acreditado con fe notarial. Y que presumimos son funcionarios públicos de otras dependencias de otros estados y por supuesto de otras alcaldías de la Ciudad de México”, dijo.



Acto seguido señaló que “Nuestra es sospecha es bastante simple, porque si eres una persona que vive en Aguascalientes o una ciudad colindante no requieres más de 40 minutos para desplazarte y volver a tú lugar de origen, sí eres de Aguascalientes, haciendo un análisis respecto a 2.5 millones de pesos y en algunos casos hasta 3.7 millones de pesos ques son recursos que no sabemos de qué procedencia tengan, pero lo más importante es que no se están reportando en la campaña de la candidata de Morena. Si bien es cierto que la autoridad electoral ha dicho que no tiene nada de malo que vengan personas de otros estados a trabajar, lo que sí es peligroso y raro es que no lo estén reportando a la autoridad electoral y queremos conocer de dónde viene el flujo de efectivo que se está utilizando para pagar la estancia de estas personas”.



A su vez García López añadió que “Sí ustedes (los medios) me preguntan y ´bueno ¿cómo son acreedores a toda esta información?´. Tenemos en nuestro poder una cotización que realiza este personaje Jonathan Rodríguez Hernández, él es funcionario integrante de la campaña Nora (Ruvalcaba) y mi pregunta es ¿Porqué tendría que ir a pedir una cotización formal a un hotel para qué le dijeran cuánto cuestan los hospedajes de éstos hoteles?. Por lo tanto tenemos también el antecedente de qué en algún momento las cotizaciones se hicieron a nombre del partido Morena y después dijeron ´Ay no, nos equivocamos, mejor que las haga estas personas´. Y hoy lo que queremos los ciudadanos de Aguascalientes es que nos clarifiquen ¿Quién está financiando está campaña y porque no están reportando los gastos como gastos de campaña?.



Más adelante mostró fotografías las cuales señaló que tiene fe notarial donde se observa a brigadistas del partido Morena comiendo en los diferentes hoteles al tiempo en que agregó “y lo peor es que están condicionando los programas de apoyo social a cambio de qué voten por el partido en el gobierno del Poder Federal”. dijo.



Posteriormente reiteró su exigencia para que el partido Morena y sus militantes y funcionarios aclaren el origen de estos recursos.



“Nosotros estamos reclamando es porqué Claudia Sheinbaum está financiando la campaña de Nora Ruvalcaba y señalamos que la señora Giovana Portilla González, de la cual la denuncia que presentamos cuenta con los elementos y está claro las transferencias que ha recibido está señora en los últimos días que se dedica a pagar en Aguascalientes, le estamos pidiendo a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales qué se identifique de qué fuentes de financiamiento está recibiendo el recurso está señora para pagar todo lo que representa la movilización y la estadía de estos brigadistas en Aguascalientes y lo están haciendo de manera sistemática”.



A su vez Enrique García recordó que recientemente el presidente de la República, Andrés López Obrador decretó como delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, los delitos electorales y “les quiero decir que solicitar votos por paga, a cambio de dinero o cualquier otra prestación es un delito electoral, amenazar con suspender beneficios de programas sociales también es un delito electoral, realizar un acto que provoque temor o intimidación al electorado, también lo es. Utilizar bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales y se aprovecha del cargo de servidor público o servidora pública para que incida en el voto de la ciudadanía. La pregunta es ¿Cuál de éstos delitos no está haciendo Morena en Aguascalientes? La claridad que nosotros pedimos es que las autoridades fiscalizadoras en la entidad de Aguascalientes, y las autoridades electorales así como la FGR investiga y nos resuelva el por qué de estos recursos van para la campaña de Nora Ruvalcaba y tenemos la presuntiva de que al menos 50 funcionarios de primer nivel de la jefa de gobierno de la CDMX están trabajando en la campaña de Morena y de qué procedencia tienen estos recursos”.



Finalmente manifestó que en total estiman que todo lo anterior tiene un costo de 11 millones de pesos que no han sido reportados como gastos de campaña cuando el tope de campaña oscila los 23 millones de pesos para la gubernatura del estado, presumiendo solo 100 pesos al día para alimentos “lo cual es verdaderamente laxo”, concluyó.