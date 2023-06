Denuncian anomalías y violencia en el Colegio Margil Aguascalientes

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.- Padres de familia denunciaron a la Redacción de El Clarinete violencia que sufren alumnos de este conocido instituto educativo de la capital del estado.

Aquí la carta:

La siguiente denuncia es para señalar que el director general del instituto Margil hacia su alumnado y padres de familia, desde los oídos sordos que hace ante los casos de bullying en primaria de maestros a alumnos y de alumnos a alumnos.

De los sobrenombres que utilizan maestras de primaria hacia niños que se retrasan con sus trabajos hasta el castigo de dejarlos sin salir a recreo o tomar alimentos durante las seis horas que dura el periodo diario.

Además de que es un colegio en donde cada año se nos promete que van a tener agua en los baños y no la hay, las áreas verdes no existen, todo está seco a pesar de tener una pipa que pudieran surtir para estos casos, además de una mesa directiva a modo del director, una presidenta de padres que nadie conoce y mucho menos al tesorero, cuando uno pregunta por las cuotas no hay quien responda por ellas además de que cada semana se les pide “voluntariamente” donaciones monetarias o en especie a pesar de pagarse una cuota anual de padres de familia.

De las amenazas físicas con cuter de alumnos de primaria a otros alumnos, de los casos de acoso en todas sus modalidades entre los mismos niños, hasta los casos de invitación a la homosexualidad como manera de vida que los mismos alumnos de primaria propagan entre ellos sin que los maestros hagan algo como promover el respeto a este respetado sector.

En secundaria y prepa las cosas no son diferentes, el uso de vapeadores, drogas recreativas, retos “de moda” entre el alumnado, a todo esto, el director general ha hecho caso omiso durante dos años.

Además de que las becas que entrega el IEA son condicionadas no sólo al rendimiento del alumno, si no a la forzosa participación de los padres de familia en eventos sin trascendencia y en aportes económicos extraordinarios a la cuota de padres de familia, para estás participaciones extraordinarias se firma una carta compromiso en la que se acepta el alumno pierda la beca si el padre no puede cumplir con lo mencionado, esto es en contra de la entrega de becas, pues estás no deben ser condicionadas más que a los requisitos del IEA y SEP

Pero esta semana el director general por fin hizo algo pero en base a sus intereses, en primaria a los papás que tienen algún adeudo se les pide que firmen pagarés, y que se den por enterados que a los niños se les prohibirá la entrada a partir del adeudo de un día.

En secundaria y preparatoria la situación fue más drástica, ya en clase los alumnos entraron a las aulas personal de dirección y comenzaron a nombrar a algunos alumnos, frente a todos los demás se les pidió que agarraran sus cosas y se salieran del salón porque sus padres no habían pagado.

Uno de los alumnos que sufrió esto comentó que se había sentido como delincuente, ya que con amenazas y empujones los sacaron, una situación bastante humillante, además de la encomienda de que los padres de todos ellos se acercaran al director general para llegar a un acuerdo referente a sus adeudos, con el detalle de que el director general no va a estar durante varios días, por lo que tienen que hacer cita para ver cuando se les puede atender.

Las autoridades educativas en el Instituto de Educación han hecho caso omiso a las múltiples denuncias o ponen demasiadas trabas para iniciar una investigación por lo que decidimos hacer público lo que sucede en este colegio. Ya que si estás denuncias fueran atendidas este colegio ya tendría que estar cerrado por las autoridades, más el director de primaria presume de ser muy amigo del inspector de zona

Anteriormente ya se habían hecho manifestaciones a las violaciones de los derechos del menor que se cometen en este lugar, mas estas no han parado.

El director de este lugar está atento en lo que a dinero se refiere, mas no al interés de los menores.