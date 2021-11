Denuncian amenazas a quienes encabezaron manifestación en contra de Autofin

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Luego de protestas por fraude en contra de Autofin, quienes encabezaron las protestas denuncian amenazas de la empresa en Aguascalientes.

Texto integro:

Por medio de la presente solicito ser escuchada y que sea publicado mi redacción y testimonio ya

que en días pasados para ser exacta el día domingo 7 de noviembre del año en curso, mi esposo y

yo fuimos amenazados de muerte vía Messenger , tal vez de un perfil falso, tal vez solo

intimidación, pero lo que si es verídico es que quien mando ese mensaje a nuestros Messenger fue

una persona de la empresa AUTO FIN MONTERREY S. A. DE C. V. porque textualmente el mensaje

dice..

GUERRA QUIERE, GUERRA TENDRA Y SUS PUTOS HIJITOS NO PODRAN PRESCENCIARLO NI SUS

FAMILIARES DE MIERDA, ESTA MUY BIEN UBICADA USTED Y ELLOS, JA JA JA JA VAN A TRAGAR

MIERDA.

USTED SOLO LE DARE 3 DIAS HABILES PARA QUE SE DEJE DE MAMADAS Y DE HACER SU

DIFAMACION, SI ACUDE A CUALQUIER OTRA SUCURSAL AUTOFIN MONTERREY A HACER SU

DESMADRE COMO LO LLAMA USTED JA JA JA JA JA JA JA, DESMADRE TENDRA PERO EN SU

CASA!!!!!! Y TOMELO COMO LE ENTRE EN SU PUTA CABEZA, SOMOS PERSONAS QUE NO LE

PENSAMOS PARA HACER LAS COSAS Y UNOS MAS QUE NO SON NADIE, NADIE SE DARA CUENTA

DE SU AUSENCIA.

VA AMANECER SIN CABEZA Y NO HAGA CASO ASI LLEVESELA HABER QUIEN GANA ESTA GUERRA.

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA

Como se darán cuenta el mensaje es porque les molestó que el día viernes 5 de Noviembre,

asistimos a la sucursal Autofin Monterrey sucursal Chedrahui con varios medios de comunicación

como testigos de que queríamos que se nos devolviera integro nuestro dinero que son $25,000 que

dimos como pago de mensualidades adelantadas y de pago de un seguro, y personas al ver la

nota que estaba saliendo en algunos medios de comunicación comenzaron a llegar a la sucursal

para exigir de igualmente su dinero porque también ya estaban teniendo problemas para entrega

porque sólo les daban largas, la Gerente LILIA RÍOS en un momento salió y dijo que nos regresaría

nuestro dinero y que nos lo iva a firmar, estando los medios de comunicación presentes y

grabando, más sin embargo ella se encerró en su oficina sin darnos solución, posterior a ello en 3

ocasiones salió la chica de Administración diciéndome que recibiera una llamada de las oficinas de

Monterrey a lo cual yo accedí a tomar las distintas llamadas en la cual la última llamada que recibí

fue para que me dijeran que me regresarían $20,116 el día 27 de Diciembre, pero que me retirara de inmediato de la sucursal con los medios de comunicación y que no me volviera a parar en la sucursal hasta la fecha mencionada y que también ya no podría hacer ninguna mala mención en contra de la empresa por medio de las redes sociales porque si ellos se enteraban de dicha acción de mi parte simplemente ya no me regresarían nada(acto grabado con mi cámara)

a todo eso yo le mencioné que no accedía a dicho soborno porque yo era libre de expresión.