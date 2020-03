Denuncian agresiones por parte de un sujeto en la colonia Curtidores

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.- Una vecina de la colonia Curtidores se contactó con este medio digital para denunciar las agresiones que viven las mujeres por parte de un sujeto apodado “El Chuky”.

En su mensaje, la denunciante asegura que todos los días el sujeto hace comentarios inapropiados a las mujeres que pasan por la calle Tlaxcala en esquina con Felipe Brizuela Hermosillo y que ya están hartas de la situación.

Por ello, piden ayuda a las autoridades y corporaciones de seguridad municipales para darles más tranquilidad a las ciudadanas.

Así el mensaje:

“Esto pasa diario en la colonia curtidores el abuso de un trabajador hacía dos mujeres vecinas del lugar solo por ser lesbianas.

Yo lo único que estoy pidiendo no por ser lesbiana dejamos de ser mujeres es que se nos respete él es un trabajador de apodo el Chuky que labora en un negocio donde hacen trabajos de marmolería el la calle Felipe brizuela Hermosillo esquina con la calle Tlaxcala en curtidores y no ha sido solo de un día es cada que pasamos por ahí porque lamentablemente es camino a la escuela de mis hijas y a la tienda, que puedo esperar al rato otro feminicidio o que le haga algo peor a alguna de nuestras 4 hijas…. Por favor hagan algo ya que las autoridades dicen que no lo pueden sacar de su lugar de trabajo y ante una denuncia tardan meses y tal vez sea demasiado tarde”