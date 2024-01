Denuncian abusos, atropellos y malos manejos de recursos en el Centro de Educación Especial #7

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Padres de familia del Centro de Educación Especial número 7 ubicado en Colinas del Río, denuncian una serie de irregularidades por parte de la directora del plantel, exigiendo su destitución.

Mediante una misiva sirigida a las autoridades del Instituto de Educación exigieron su inmediata intervención:

Las que suscribimos somos un grupo de madres de familias que tenemos hijos cursando sus estudios en educación especial, en el CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE # 7, ubicado en la Calle Rio Tiber #202 del fraccionamiento Colinas del Rio de esta ciudad, el motivo de recurrir a las más altas instancias directivas del sector educativo en el estado, se da en razón de una serie de abusos, atropellos y violaciones a diversos ordenamientos legales por parte de la Directora del CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE # 7 , Maestra Susana Macías Reyes, lo que detallamos de manera enunciativa mas no limitativa a efecto de que ustedes como autoridades del sector tomen cartas en el asunto:

Las madres de familia que presentamos la presente queja, fuimos invitadas por parte de la directora para incorporarnos a formar parte de diferentes comitivas, tanto de apoyos Federales como de Mesa Directiva de Padres de familia, para lo cual todas y cada una de nosotras nos comprometimos en la medida de nuestras posibilidades brindando en todo momento el mejor de nuestros esfuerzos inclusive a costa de dejar actividades de nuestra familia por brindar un mayor tiempo en los eventos y trabajos que teníamos que realizar en favor de la institución, desde luego pensando en todo momento en el bienestar de nuestros hijos, buscando que con nuestro trabajo se lograría aportar un grano de arena para una mejor calidad de vida tanto de nuestros hijos como de los demás alumnos que conforman el CAM # 7.

Desde un principio la relación entre las suscritas y la actual directora estuvo marcada por un total autoritarismo, que de momento lo disfrazó como un Liderazgo en el cual ustedes obedecen y no tienen derecho a cuestionar, ni mucho menos a discernir sobre como implementar acciones propias de un comité de padres de familia.

Como toda asociación de padres de familia, se manejan y ejercen recursos, los cuales provienen de diferentes fuentes, como cuotas voluntarias de padres de familia, eventos realizados por los propios padres, como kermeses, fundamentalmente, asimismo dentro de los diversos programas de apoyo gubernamental, existe un programa denominado LA ESCUELA ES NUESTRA, dicho programa tiene como finalidad dignificar los planteles de educación pública en el país para beneficio de los alumnos, es decir son recursos etiquetados para cubrir rubros que el gobierno del estado no pueda cumplir, para lo cual se involucra a los padres de familia, para que de manera conjunta realicen un análisis sobre las prioridades elementales a realizar con dichos recursos; siendo importante destacar que dicho programa es implementado por las autoridades federales, es decir por conducto de la DELEGACIÓN DEL BIENESTAR, tiene reglas específicas de operación tales como que los recursos sean manejados única y exclusivamente por las personas designadas como Presidente, Tesorero y Vocales, mismas que ademas deben ser padres de familia, es decir aquí no pueden intervenir en el ejercicio de dichos recursos directivos de las escuelas, son normas establecidas por la propia federación que es quien envía los recursos.

Las actividades se realizaron durante el pasado ciclo escolar en aparente armonía y funcionalidad así como sinergia entre los comités en los que participamos las madres de familia que suscribimos el presente documento y las autoridades del plantel, incluyendo lo relativo al manejo de los recursos, no obstante que intervino en los mismos la Directora del CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE # 7.

Queremos destacar que aún y cuando nosotras como comité sugeríamos y cotizábamos obras que considerábamos necesarias para el beneficio de la institución, jamás fuimos tomadas en cuenta puesto que siempre se nos ignoró, lo cual se agravó para este último ciclo escolar, es decir el actual 2023-2024, en el cual definitivamente ha imperado la improvisación y la imposición total por parte de la Directora del CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE # 7, comenzando por precisar que no se cuenta con un plan de trabajo ni calendarización en virtud de que se nos negó ese derecho por parte de la Directora, con el pretexto de que no cuenta con tiempo para nosotras y que además no la estamos ayudando, que ella y nadie más sabe lo que se necesita para el CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE # 7, que prefiere mejor trabajar sola o bien con otro grupo de personas que si sean afines a sus proyectos.

A partir de este ciclo escolar como ya se ha manifestado, aunado a no contar con un plan de trabajo debidamente estructurado y firmado por las personas que estamos legalmente autorizadas e involucradas en el mismo, la Directora del CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE # 7, se ha extralimitado en sus funciones al exigir a la tesorera que le disperse recursos provenientes del programa federal denominado LA ESCUELA ES NUESTRA, mismo que para este ciclo escolar se cuenta con la cantidad de $ 250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), exigiendo la entrega de esos recursos ya que ella tiene que pagar gastos que realizó para el plantel, lo que no ha entendido es que esos recursos no son de ella, ni se pueden manejar a su libre conveniencia, de igual manera quienes en un momento dado tendrían que dar la cara sobre el legitimo destino de esos recursos, somos quienes menos hemos sido tomados en cuenta, lo cual nos preocupa puesto que lo anterior puede tener consecuencias de carácter legal, razón por la cual solicitamos del apoyo de las autoridades educativas.

A partir de que como comité de padres de familia comenzamos a asumir nuestro papel, la actitud de la Directora del CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE # 7 , cambió radicalmente hacia nosotros, y nos califico como personas con intereses contrarios a los de la Institución, determinando de manera unilateral ya no tener contacto ni comunicación alguna, con ninguna de las personas que formamos y que aún nos encontramos en funciones en el comité.

Con independencia de gocemos o nó de la simpatía por parte de la,Directora del CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE # 7, las que suscribimos tenemos temor a represalias por parte de la misma, ya sea hacia nosotras o a nuestros hijos, quienes de por si ya son sumamente vulnerables por su condición propia, por lo que requerimos la intervención inmediata de las autoridades para que las cosas funcionen conforme a las normas legales, que se nos den las garantías que no habrá represalias, ni se nos niegue o condicione la prestación del servició así como las futuras inscripciones a los otros ciclos escolares.

Será importante que se haga una profunda investigación, no solo del manejo de la cuentas pues no estamos denunciando desvíos, sino extra limitación en las funciones y una pretensión por invadir las funciones de un comité creado para el efecto, de igual manera que se realice una profunda investigación para que constaten el clima de hostilidad laboral que se percibe en la institución.

Finalmente consideramos que hemos sido violentadas en nuestros derechos humanos y consecuentemente afectando a nuestros hijos, al separarnos sin justificación alguna de la participación en el proyecto de familias lideres, mismo que es auspiciado por un programa Internacional denominado Perkins Internacional, conocido en nuestro país como proyecto PIXAN, mismo que nos permitía acceder a diversos cursos de capacitación y fortalecimiento para la atención a personas con discapacidad en nuestro entorno familiar.

Razón por la cual y desde luego reservándonos nuestros derechos para hacerlos valer por la vía e instancias legales correspondientes, hacemos de su conocimiento lo anterior para su investigación y oportuna intervención sobre el particular desde luego, responsabilizando sobre cualquier acción en contra de las suscritas o nuestros hijos a la Directora del CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE # 7.

Sin otro particular y e espera de dar puntual y oportuna respuesta al particular me es grato patentar a usted las seguridades de nuestra mas alta y distinguida consideración.

