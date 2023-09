Denuncian abuso en contra de una menor en escuela de Aguascalientes

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.-Madre de familia denuncia abuso en contra de su menor hija en una escuela en Aguascalientes,

Texto Integro

“El día martes 12 de septiembre lleve a mi niña un día normal a la escuela y como las 5 de la tarde me manda un mensaje una vecina mía que fue a recoger a sus niños a la escuela, me dijo mija tu niña esta aquí atrás de los baños escondida en eso se me hizo raro y en ese momento le dije que le tomará una foto, entonces en eso me la manda y veo a mi niña escondida atrás de los baños asustada. En eso le digo que le voy a marcar para que me la pase y en ese momento me pone a mi niña en el celular por video llamada y escucho decirle a la maestra ¿qué estás haciendo ahí yuli? en eso mi niña se va en ese momento y cuelga la llamada, entonces me espero a la hora de la salida a las 6, llego y mi niña sale muy triste y le digo ¿qué tienes hija? nada mami, me contesto, en eso llego a la casa y le pregunto que hacia atrás de los baños y me dice, nada mami me dijeron que guardará el secreto y en eso empiezaa llorar de una forma asustada y me dice que le dijeron que guardara el secreto.

En eso le comento a la maestra que si vio algo raro por que mi hija no paraba de llorar, me marca y le dice que pasa que tiene que le dijera que paso y la niña le dice que nada y me aventaba el celular, en eso le cuelgo a la maestra y le comento a mi esposo en eso llega y le empieza a preguntar que paso y le dice que fueron 2 personas grandes que estaban atrás del bote uno de blusa blanca y otro de blusa azul que le decían corre te voy atrapar y en eso me dice que ella se escondió y que le agarraron su colita y en eso le preguntamos cómo te la agarraron y dijo que de una manera fuerte y que le dolió mucho le dijimos que quien era y dice q no por que ella guarda los secretos en el corazón en eso empezó a llorar en ese momento le cheque su colita y la vi muy roja y lastimada y la bañe y nos fuimos a dormir.

Al siguiente día voy a la escuela con la maestra y vamos a la dirección y en ese momento está las maestras de ayuda escolar y me empiezan a interrogar en ese momento yo les comente lo que mi niña me decía que le habían agarrado su colita en la escuela que ya no quería ir y ellos me comentan que no lo haga en grande que la escuela es un lugar seguro para todos los niños y le dije si es un lugar seguro dime que hacia atrás del bote en lo que me respondió una maestra que ese día si habían emtrado personas desconocidas a la escuela pero que la verdad cada maestra está al pendiente en eso empezaron anotar en un papel todo lo q les decían y me hicieron firmar un papel que la llevara a checar y luego que les dijera primero que paso.

El ese día fui a un similar abersi me la podrían checar y el doctor me dijo q no podía revisarla pero le hablo aun pericial y le conté y me hizo un escrito que fuera a justicia de la mujer.

Igual me interrogaron y abrieron carpeta que en 2 o 3 días me hablaban el 14 día jueves fui y enseñe la hoja a la escuela que ya no iba a presentar a mi niña y me dijeron que esta bien pero que también no nomas volteara ala escuela q si en mi casa no abra sido en ese momento me enojo y le dije que si mi hija me dijo que fue en la escuela fue en la escuela en se momento me dice una maestra de apoyo que un día antes que estaba en junta con ellos que vieron q mi niña XXX XXXX XXXX XXXX no traía calzón y se tocaba ella sola en ese momento les dije que no era cierto que yo la cambiaba por que ella no sabía cambiarse sola por que ella es una niña especial.”