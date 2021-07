Denuncian a titular de ISSSSPEA por ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Unas 15 personas encabezadas por Mario Rodríguez líder del los jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA), presentaron denuncia en contra del titular de dicha dependencia Jesús Ortiz ante la Fiscalía general del estado.

-¿Por qué hechos lo están denunciando?

-Los hechos son por ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad.

Detalló que lo que los jubilados quieren es que se respete la ley y se pague en base a salarios mínimos y no Unidad de Medida Actualizada (UMA).

Más adelante el líder de los mismos responsabilizó al gobierno estatal, fiscalía y diputados del PAN de lo que le pueda pasar a él y a cualquier integrante del movimiento física y jurídicamente.

-¿Han recibido amenazas?

-No, no hemos recibido amenazas pero ya con esto que estamos haciendo de presentar denuncias no sabemos si vaya a pasar.

-¿En términos prácticos cómo les afecta que no se pague en salarios mínimos?

-Afecta muchísimo porque se está manifestando que nos están dando un 40% menos en el salario.

-¿A cuánto ascendería lo que que digamos no les ha llegado desde 2019?

-Si fueran los 6,200 por un cálculo que se hizo seria sobre mil millones de pesos, concluyó.