Denuncian a servidor público por “dobletear” cargo

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Una denuncia formal por presuntas faltas administrativas graves, conflicto de interés, simulación de funciones, uso indebido del cargo y posible responsabilidad penal fue presentada contra Andrés Francisco Parra Campos, quien habría ocupado de manera simultánea dos puestos públicos incompatibles en Aguascalientes.

De acuerdo con el documento enviado a esta redacción vía correo electrónico por Miguel Muñoz, Parra Campos se desempeñó del 2 de enero de 2023 al 30 de septiembre de 2024 como prestador de servicios profesionales de auditoría financiera en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFAGS), con un horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes y bajo la obligación de actuar sin conflicto de interés.

Al mismo tiempo, según la denuncia, cumplió funciones propias de la Dirección de Obras Públicas del municipio de San José de Gracia, bajo instrucciones del Presidente Municipal, incluyendo planeación, ejecución y supervisión de obra pública, con horarios igualmente de tiempo completo.

El Clarinete tiene en su poder copias de los contratos, evidencias de horarios y documentos oficiales que muestran la superposición de actividades. La acusación sostiene que Parra Campos habría actuado como “juez y parte”, ya que desde el OSFAGS revisaba y auditaba obras en cuya ejecución participaba directamente en San José de Gracia.

El escrito también señala posibles omisiones de sus superiores jerárquicos, incluido el Presidente Municipal y el Auditor Superior del Estado, así como de los órganos internos de control, por no impedir la incompatibilidad de funciones.

El denunciante fundamenta su acusación en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, el Código Municipal y el reglamento interno del OSFAGS, y pide iniciar investigaciones tanto administrativas como penales, contemplando sanciones que podrían incluir destitución, inhabilitación y acciones por delitos como ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad.