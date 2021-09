Denuncian a secundaria de Aguascalientes que obliga a menores a acudir a las aulas

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.- Una madre de familia se contactó con El Clarinete para denunciar que en la escuela secundaria técnica no. 31 “Tepochtli” están obligando a los estudiantes a tomar sus clases de manera presencial, pese a que algunos niños necesitan cuidar de su salud por una condición médica especial.

La denunciante señaló que en su caso, su hijo cuenta con un padecimiento en el cuello y garganta que le obliga a tener mayores cuidados, a fin de evitar una infección.

A pesar de esta situación, el área de dirección de la secundaria, que está a cargo de Juan Hernández Jiménez, le indicó que su hijo tendría que acudir a su salón de clases o de lo contrario, reprobaría el ciclo escolar.

“Considero que los niños que cumplieron anteriormente con sus clases virtuales como mi hijo, que su promedio fue de 9.7, se le diera la oportunidad de seguir estudiando en casa pero en la secundaria me dijeron que no abría clases virtuales, que si no quería llevarlo era mi responsabilidad y mi problema ya que pues al niño le perjudicaría y que tenía que asistir a clases presenciales”, expresó la ciudadana.

Por ello, hizo un llamado a la autoridad educativa a investigue esta situación y se emitan las indicaciones pertinentes, a fin de proteger la salud y la educación de los menores.

+Imagen de archivo