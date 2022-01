Denuncian a secundaria de Aguascalientes por no acatar obligatoriedad de clases en línea 

Denuncia ciudadana

Aguascalientes, Ags- Padres de familia acusaron que en la secundaria 22 no acataron instrucción de regresar a las clases en línea y este lunes aún acudieron bajo el esquema presencial

Texto íntegro:

“Hola buen día, quiero pedir por favor que publiquen las siguientes fotos, tomadas el día de hoy en la secundaria técnica 22 ubicada en avenida heroico colegio militar. En dónde no se respeto la indicación de llevar a cabo las clases en línea así como fue decretado a nivel estado. Y como se observa no hay medidas sanitarias entre los alumnos para evitar contagios. Está institución no está atendiendo a las indicaciones y se afecta a los alumnos y personal que labora ahí.

GRACIAS!!!!”

Dice al escrito que se compartió inclusive en algunas páginas de maestros como la de Magisterio Despierta.