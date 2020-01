Denuncian a Legionarios de Cristo por lavado de dinero

Redacción

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda Pública, investiga a los Legionarios de Cristo por supuesto lavado de dinero.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, expresó a Milenio: “A partir de la información sobre los medios y el informe sobre abuso sexual, se revisa si los instrumentos jurídicos por la orden no incurrieron en temas de lavado de dinero”.

El rastreo también se sustenta por los antecedentes de ilegalidad del fundador, el padre Marcial Maciel, acusado de abusar sexualmente de por lo menos 60 menores.

Más adelante, Nieto aclaró que no existe una investigación directa de la ex primera dama, Martha Sahagún, esposa del ex presidente Vicente Fox, por un vínculo con los Legionarios de Cristo, sino que la investigación se estaría realizando de manera general.

Ya en la conferencia de prensa mañanera de Andrés Manuel López Obrador, Santiago Nieto detalló que sí existe la denuncia contra los Legionarios de Cristo, pero no hay una investigación que compruebe el supuesto lavado de dinero.

Con información de Milenio.