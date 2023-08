Denuncian a empresas foráneas de la construcción foránea no pagar a prestadores de servicios

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El líder del Sindicato de Transportistas de Materiales para la Construcción, Francisco Javier Ochoa Ortega, denunció la llegada de empresas foráneas que no están pagando a los proveedores de servicio, como en su caso.

“Mire tenemos este problema en donde empresas foráneas vienen a Aguascalientes algunas subcontratadas, mismas que a su vez contratan servicios y no pagan”, reprochó

Mencionó la problemática con una obra de construcción de una cadena de cafeterías conocidas como Cafeíno en donde contrataron a una empresa de Guanajuato quien a su vez solicitó el servicio de los transportistas para realizar terracerías, movimiento de escombro y demolición en un predio en la avenida Mahatma Gandhi y hasta la fecha no les han pagado.

“Mire todo esto es una cadenita en donde todos se avientan la pelota porque Cafeíno contrató a una constructora, ellos a un subcontratista y estos a nosotros, entonces todos se lavan las manos diciendo que no han recibido el dinero de la otra parte”.

Demandaron el apoyo de las autoridad es para evitar que se presenten este tipo de problemas en donde el más afectado es el transportista.