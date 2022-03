Denuncia UCD extorsiones por parte de elementos de la Guardia Nacional 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El líder de la Unión Campesina Democrática (UCD) Felipe Hinojo Alonso, denunció de extorsiones a, sur de la ciudad por parte de elementos de la Guardia Nacional.

“Por el rumbo del aeropuerto de la ciudad de Aguascalientes hay un par de guardias nacionales que están extorsionando a los poseedores de vehículos americanos, dicen que me conocen y que me van a hablar para ir a rescatarlos y no es cierto”, relató.

Hinojo Alonso advirtió del problema al tiempo que se deslindó y dijo que es falso que tenga contacto con estos personajes.

“A mí no me hablan, yo no soy amigo de ese tipo de ladrones soy amigo de ustedes y no de estos vivales que se quieren aprovechar la la situación para sacar beneficio”, apuntó

Al concluir HInojo Alonso convocó a las personas que hayan sido afectadas a que denuncien a estos malos elementos que están para servir al pueblo y no para servirse del mismo, concluyó.