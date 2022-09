Denuncia Romo abandono de la Guardia Nacional en Calvillo

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El alcalde del municipio de Calvillo, Daniel Romo Urrutia, denunció el abandono de la Guardia Nacional hacia la demarcación, ya que señaló, los elementos solamente se quedaron unos cuantos días en el ayuntamiento durante su último operativo de vigilancia.

“La Guardia Nacional estuvo solamente 8 días, me solicitaron algunas adaptaciones al espacio donde se iban a instalar y a los 8 días me notificaron que se tenían que retirar porque el estado se encuentra en zona verde y no hay tanta preocupación en Aguascalientes y se iban a sumar a otros estados”, dijo el edil en entrevista.

Mencionó que si bien se había comenzado con la adaptación de un espacio físico para la estancia de la Guardia Nacional en Calvillo, el punto se abandonó y quedó en manos del Ejército y de las corporaciones de la policía local.

De igual manera, mencionó que recientemente los alcaldes y alcaldesas de Aguascalientes sostuvieron una reunión con el mando de la Guardia Nacional en la entidad, a quien se le pidió una mayor presencia de los elementos federales en los municipios. Sin embargo, dijo que no se tuvo una respuesta satisfactoria.

“Les hicimos el llamado latente de que voltearan a ver los municipios del interior, que requeríamos la presencia también de la Guardia Nacional porque no nos alcanza por las corporaciones policiacas que tenemos, ellos al principio se mostraron interesados, pero después argumentan que como el estado está en verde pues se tienen que atender otros estados”.

Romo Urrutia recordó que Calvillo ha sumado 3 ejecuciones en lo que va de este 2022, algo que no se registró en años anteriores, por lo que llamó a la Guardia Nacional a trabajar para evitar que Aguascalientes se convierta en un estado problemático por temas de inseguridad.