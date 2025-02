Denuncia regidora de El Llano amenazas por querer hacer su trabajo

Redacción

El Llano, Ags.- La regidora panista, Marisol Herrera Ortíz regidora quien preside la Comisión de Salud del Municipio de El Llano denunció a El Clarinete que fue víctima de amenazas por buscar ayudar a la gente.

Aquí la denuncia:

“El día de ayer, acudí a la Dirección de Agua Potable, preocupada por las denuncias ciudadanas sobre el sabor del agua en las purificadoras, ya que existe exceso de cloración en los pozos, y en las comunidades no hay agua.

Como Regidora, Presidenta de la Comisión de Salud, solicité una reunión con el titular de esta dependencia con la finalidad de resolver la “problemática”.

Me citaron el día de hoy miércoles 5 de febrero a las 8 am con la promesa de otorgarme la información y atender a la ciudadanía de este municipio (que es gobernado por el PRImor alias morena) y con ello, atender las quejas de nuestra gente, lamentablemente, no estuvo el responsable a la cita acordada, valiéndole la salud de las familias de El Llano y me dejó en la puerta cerrada y sin nadie quien me atendiera.

No obstante a eso, también no me contestaron las llamadas ofendiendo mi investidura como Regidora Presidenta, porque todos los regidores somos un cuerpo colegiado y nadie esta por encima de nadie Incluyendo al alcalde.

Por ultimo, presumen su lema tan más quemado y usado para engañar a la gente en donde dicen dizque “Primero los Pobres”.

¿A que pobres se refieren? ¿Serán los pobres familiares y empresarios los que cobran en la Presidencia de El Llano? ¿O se referirán a estos pobres empleados con doble sueldo, que no van por los garrafones de agua a las purificadoras?

Esto es una bomba de tiempo que puede afectar la salud de todos los que vivimos en este hermoso municipio del Llano, Aguascalientes.

¡Queda claro que no les importan los pobres! ¡Y el bienestar que buscan es el de sus familias!

Por lo que alzo la voz pidiendo no más corrupción, no más nepotismo y no más falta de atención a mi gente y familias de El Llano.

Tuve que bloquar al Director de Agua Potable

Lo bloquie porque despues de eso me llamaron de numeros desconocidos para amenazarme”,