Denuncia que Israel roba órganos de cuerpos en Gaza

Israel.-El ejército israelí ha sido acusado de robar órganos de los muertos en Gaza por una ONG, que pidió una investigación internacional independiente.

El Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos dijo el domingo que tenía “preocupaciones” sobre el posible robo de órganos de cadáveres palestinos, tras los informes de profesionales médicos en Gaza que examinaron algunos cuerpos después de que fueron liberados por Israel.

La ONG afirmó que ha documentado que las fuerzas israelíes confiscaron decenas de cadáveres de los hospitales al-Shifa e indonesios en el norte de Gaza, junto con otros en el sur.

Según los informes, los profesionales médicos encontraron que faltaban órganos vitales, como hígados, riñones y corazones, junto con cócleas y córneas, lo que el Euro-Med Monitor calificó de “evidencia” de un posible robo de órganos.

También afirmaron que Israel exhumó y confiscó cadáveres de una fosa común que fue cavada hace más de 10 días en un patio de al-Shifa.

Se ha contactado con las Fuerzas de Defensa de Israel para que formulen comentarios.

Israel ha negado previamente haber sustraído órganos de palestinos muertos sin el consentimiento de las familias, calificando tales acusaciones de “antisemitas”.

El robo de órganos no puede ser probado o refutado solo por un examen médico forense, ya que varios cuerpos fueron sometidos a cirugía antes de la muerte, dijeron médicos de varios hospitales de Gaza citados por Euro-Med.

No es posible realizar un examen completo de los cadáveres recuperados debido a los intensos ataques israelíes contra Gaza, afirmaron. Esto se produce después de que los funcionarios de salud palestinos en Gaza comentaran que ya ni siquiera podían contar los muertos porque el sistema de salud del enclave había colapsado.

Israel ha sido acusado durante mucho tiempo de sustracción de órganos

En los últimos años han circulado informes de que Israel está utilizando ilegalmente cadáveres palestinos.

En su libro Over Their Dead Bodies (Sobre sus cadáveres), la doctora israelí Meira Weiss afirmó que entre 1996 y 2002 se extrajeron órganos de palestinos muertos y se utilizaron en investigaciones médicas en universidades israelíes y se trasplantaron a los cuerpos de pacientes israelíes.

Las enseñanzas judías permiten el trasplante y la extracción de órganos, con la necesidad de salvar vidas por encima de todos los demás mandamientos religiosos.

Una polémica investigación de la televisión israelí en 2014 incluyó confesiones de funcionarios de alto rango de que se tomó piel de los cuerpos de palestinos y trabajadores africanos muertos para tratar a israelíes, como soldados con quemaduras.

En él, el director del Banco de Piel de Israel reveló que la reserva de “piel humana” del país alcanzaba los 17 metros cuadrados, un número enorme en relación con la población de Israel.

Una mujer sostiene una camiseta blanca tratando de evitar que le disparen, mientras los palestinos huyen de la ciudad de Gaza hacia el sur de la Franja de Gaza en la calle Salah al-Din en Bureij, el martes, 7/11/23.Mohammed Dahman/Copyright 2023 AP. Todos los derechos reservados.

Se cree que Israel es el mayor centro del comercio mundial ilegal de órganos humanos, según una investigación realizada en 2008 por la cadena estadounidense CNN.

Euro-Med Monitor afirmó que Israel es uno de los “mayores centros del mundo para el comercio ilegal de órganos humanos bajo el pretexto de la ‘disuasión de la seguridad'”.

Instó al país a cumplir con el “derecho internacional” y reiteró la “necesidad de respetar y proteger los cuerpos de los muertos durante los conflictos armados”.

El Cuarto Convenio de Ginebra de 1949, que Israel no ha ratificado, exige que los combatientes respeten la dignidad de los muertos, lo que incluye impedir el despojo, la mutilación o cualquier trato irrespetuoso de sus cuerpos.

Según los informes, las fuerzas israelíes retienen cadáveres palestinos

Euro-Med también acusó a Israel de retener los restos de decenas de palestinos muertos durante su operación militar en Gaza desde el 7 de octubre, aunque algunos han sido entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja.

Esto es considerado por algunos como una práctica punitiva para negar a las familias la oportunidad de enterrar a sus seres queridos.

Israel tiene una larga historia de retener los cuerpos de palestinos muertos, dijo Euro-Med Monitor.

Afirmó que Israel tiene los restos de al menos 145 palestinos en sus morgues y aproximadamente 255 en su llamado “Cementerio de los Números”, un sitio cerca de la frontera con Jordania que está fuera del alcance del público.

Negarse a entregar los cuerpos de los muertos a las familias en duelo para su entierro puede equivaler a un castigo colectivo, que también está prohibido por la Cuarta Convención de Ginebra, señaló Euro-Med Monitor.

Enterrar a los muertos se considera un deber religioso fundamental y significativo en el Islam, que tiene un profundo significado cultural y espiritual.

Con información de EuroNews