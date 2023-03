Denuncia formalmente Melissa Galindo a Kalimba por abuso sexual

Redacción

México.- Este 28 de marzo Melissa Galindo decidió denunciar formalmente a Kalimba por abuso sexual ante las autoridades correspondientes, ello a pocos días de que el integrante de OV7 anunciara acciones legales en su contra.

Así se dió a conocer vía un comunicado de prensa emitido por el despacho legal ROCA – Riojas Orozco Castañón Asociados, que refiere “les comunicamos que Melissa Galindo decidió denunciar legalmente a su agresor ante las instancias correspondientes por el delito de abuso sexual agravado. Agradecemos el apoyo, empatía, respeto y responsabilidad de la manera en la que se transmite esta información”.

Cabe recordar que fue el pasado 16 de marzo que la cantante hizo la denuncia pública por el delito de abuso sexual agravado a través de sus redes sociales; actualmente Galindo en su cuenta de Instagram posteo, el comunicado que detalla “posterior a esto, Melissa fue revictimizada por diversas personas en las mismas redes sociales, así como medios de comunicación, e incluso por su agresor y equipo legal”.

Y añade “las víctimas no hablan cuando la sociedad quiere que lo hagan, lo hacen cuando sienten la necesidad y fuerza de hacerlo, y eso puede tardar años; incluso más cuando la carrera y futuro profesional de la misma depende del agresor”.

Apenas el pasado lunes 27 de marzo, Galindo se dijo sorprendida por la demanda de Kalimba hacia ella por supuesta difamación, asegurando que no hablaría más del tema para no revictimizarse; no obstante este martes, con la publicación del comunicado del despacho legal, la intérprete deja claro que buscará justicia.

En este sentido se lee en el comunicado “en México, las mujeres no reconocemos la violencia debido a la normalización de la misma, cuestionar el actuar de cada mujer ante una de estas situaciones es no conocer la realidad de un país” y abunda “es lamentable y un atentado a la libertad de expresión de las víctimas querer violentar públicamente bajo la amenaza de acciones legales por alzar la voz con ‘cientos de pruebas’ que son utilizadas de manera tendenciosa”.

Para concluir la misiva, Galindo extiende su mano a las mujeres que le han escrito relatando situaciones similares con Kalimba, brindándoles su apoyo, y afirma “no están solas”.

*Con información de El Diario de Juárez.