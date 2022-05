Denuncia Catem acoso y hostigamiento hacia trabajadores de Nissan 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- De visita al estado el líder nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) Pedro Haces, denunció que continúa el hostigamiento y acoso a trabajadores de Nissan por parte del sindicato de la CTM quien perdiera las elecciones y aún así se aferran a continuar ejerciendo poder.

“El día de hoy me encuentro en Aguascalientes en donde me he reunido con varios trabajadores de Nissan y me encuentro con la sorpresa de que sigue el hostigamiento hacia ellos por parte del sindicato que perdió el recuento hace ya más de 180 días y ya deberían estar fuera de la planta”, expuso.

El sindicalista lamentó que persistan estas actitudes de acoso y hostigamiento hacia las y los trabajadores, por el hecho de haberlos sacado como su sindicato que los representaba.

“Hago un atento llamado también a la empresa para que ya saque las manos de una vez por todas y deje que se cumpla ese anhelo de los trabajadores de la libertad sindical”, reprochó.

Al concluir lamentó que lo que no pudieron ganar en las urnas lo quieran arrebatar con presiones y amenazas, por lo que fue enfático en apuntar en que Catem está en pie de lucha y defenderá por todos los medios su triunfo.