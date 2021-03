Denuncia Barbosa que gobierno federal no surte vacunas ni medicamentos

Redacción

Puebla.- El gobernador Miguel Ángel Barbosa denunció que los convenios firmados con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) no se han cumplido, ya que no han recibido medicamentos y se ha tenido que invertir en la compra de ellos para no tener un desabasto.

El secretario de Salud, Arturo Martínez, dijo que el gobierno estatal ha comprado medicinas para los pacientes de cáncer, pero en el resto del país hay insuficiencia de fármacos para atender a pacientes Covid.

Señaló también que no se han enviado vacunas para recién nacidos y hasta la fecha no se ha cubierto ese faltante.

El funcionario agregó que, de las 39 mil vacunas anti-Covid que se anunciaron desde la semana pasada para Tehuacán, el gobierno federal les notificó que sólo llegarían 27 mil 300 en los próximos días.

Barbosa indicó que la falta de medicamentos “es un gran problema” ya que son necesarios para el funcionamiento del sistema de salud.

De igual forma, se quejó de los precios que señalan las farmaceúticas, por lo que todo el tiempo se deben negociar las compras.

“Pero tenemos que no caer en el absoluto desabasto porque implica salud y vida”, sostuvo Barbosa; “la inversión, sin ninguna fuente de financiamiento más que los recursos apretados del Estado, es de miles de millones de pesos, nos estamos defendiendo para que esto en Puebla salga adelante porque los convenios con la Federación no se han cumplido”.

Ante ello, el mandatario estatal aseguró que enviaría un oficio al Insabi para pedir los medicamentos que les faltan.

Barbosa mencionó que no es viable que los estados compren sus propias vacunas, como se manejó en un principio, por las dificultades técnicas y financieras que ello implica.

Con información de Proceso