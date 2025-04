Dentro de unos días la Luna sonriente será vista en el cielo 

Redacción

Ciudad de México.-Un fenómeno astronómico iluminará el cielo el próximo 25 de abril. Se trata de la llamada Luna sonriente, una alineación especial entre la Luna, Venus y Saturno que formará una figura parecida a una cara feliz.

Durante las primeras horas de ese viernes, si las condiciones del clima lo permiten, será posible ver a simple vista esta conjunción desde casi cualquier parte del mundo.

¿Qué es la Luna sonriente y por qué ocurre?

La Luna sonriente es un fenómeno visual que sucede cuando la Luna en fase creciente se alinea con los planetas Venus y Saturno, generando la forma de una carita sonriente.

En esta alineación, Venus y Saturno funcionan como los “ojos”, ya que son planetas brillantes y visibles, mientras que la curva delgada de la Luna creciente se convierte en la “boca” de esta imagen celeste.

Según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), ambos planetas estarán ubicados en dirección a la constelación de Piscis, lo que ayudará a que esta figura se destaque en el cielo antes del amanecer.

Este fenómeno no ocurre con frecuencia y no depende de una fase específica de la Luna, sino de cómo se alinean los cuerpos celestes desde la perspectiva de la Tierra.

¿A qué hora podrá verse la Luna sonriente en México?

El evento está programado para la madrugada del 25 de abril, justo entre la Luna llena del 13 de abril y la Luna nueva del 27 de abril.

Estas condiciones astronómicas permiten una mayor visibilidad de la figura, haciendo que ese viernes sea el momento ideal para disfrutar del espectáculo.

La Luna sonriente será visible desde todo el planeta, incluyendo América, Europa, Asia, África y Oceanía, siempre que el cielo esté despejado.

Solo hay que mirar hacia el este en las primeras horas del día para poder observar la alineación. En México, podremos ver este fenómeno astronómico entre las 3:30 y 5:30 AM.

La mejor recomendación es buscar un lugar con poca contaminación lumínica para apreciar mejor los detalles.

