Deniss Ibarra asume dirigencia del sector femenil del PRI Aguascalientes

Miriam Dennis Ibarra Rangel, rinde protesta estatutaria como presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas de Aguascalientes (ONMPRI), junto con la secretaria general, Ma. del Rosario Tapia Macías, ambas recibieron el nombramiento de manos de la presidenta nacional del organismo Xitlalic Ceja García.

En una fiesta priista con porras, matracas y el entusiasmo que caracteriza a los militantes y simpatizantes como las que hace mucho tiempo no se veían en la sede del partido tricolor en Aguascalientes, y con la grata presencia del exgobernador Carlos Lozano de la Torre y su esposa la doctora Blanca Rivera Río, se realizó el evento este fin de semana.

Al igual se entregaron nombramientos para su equipo de trabajo en el ONMPRI Aguascalientes, y rindieron también protesta las 11 mujeres que dirigirán cada uno de los 11 municipios del Estado de Aguascalientes.

En su mensaje Dennis Ibarra agradeció a la dirigencia local conformada por el presidente del CDE del PRI, Kendor Macías y secretaria general, Leslie Atilano, a su presidenta nacional Xitlalic Ceja, al igual que a sus invitados de honor el exgobernador Carlos Lozano; la Doctora Blanca Rivera y José Carlos Lozano Rivera Río, mensaje especial para su familia sus padres, abuelita y su pequeño hijo Jorgito.

“Para mi es un doble compromiso responder a su confianza y encabezar esta gran organización en el estado, acompañada y arropada por este equipo valioso de mujeres que lo único que quieren es que al PRI le vaya bien”, al tiempo que reiteró su respeto y confianza al presidente nacional Alejandro Moreno Cárdenas, refrendando su militancia de más de 25 años.

La presidenta nacional del ONMPRI, Xitlalic Ceja García, reiteró su total respaldo a las mujeres de Aguascalientes y de todo México, destacó la importante presencia en el evento del exgobernador Carlos Lozano de la Torre y su importante labor aliado de las mujeres junto con su esposa la doctora Blanca Rivera y al ser figuras respetables de congruencia y trabajo priista.

“El PRI da una gran muestra de unidad, inclusión, de pluralidad. El PRI es de todas y todos, pero sobre todo de quien lo trabaja, mujeres luchemos por el ONMPRI y en Aguascalientes los haremos junto con mi amiga Dennis y sus dirigentes municipales sin bajar las manos y la guardia”, afirmó al subrayar que Morena en el gobierno es un desastre de manera triste y lamentable.

Para clausurar el evento entre porras y aplausos de los presentes el exgobernador Carlos Lozano de la Torre, en un mensaje contundente para los priistas destacó el orgullo y honor de haber sido mandatario y dejar las bases para que empresas como NISSAN refrenden su confianza en el estado.

“Estoy contento en mi partido, sigo siendo priista y voy a morir priista. Nadie me saca del PRI, nadie tiene con qué hacerlo, ni un presidente ni de la república, ni de mi partido. Soy gente que agradece al PRI todo lo que me ha dado, toda la vida trabajé para el PRI desde los 23 años estoy trabajando para el PRI, soy gente del PRI y así seguiré siendo priista. El PRI está vivo y los que no lo dejan vivir somos nosotros mismos”, aseguró y respaldó el nombramiento de Dennis Ibarra en el ONMPRI.

Al evento acudieron los expresidentes, Herminio Ventura y Enrique Juárez, el diputado federal Humberto Ambriz, la diputada local Lucy de León, además de regidoras y regidores de los 11 municipios, la presencia y el respaldo de los representantes de sectores y organizaciones, así como destacados priistas en general de todo el estado.