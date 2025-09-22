Dembelé es de “oro”

Redacción

Francia.-Ousmane Dembelé, actual jugador del PSG de Luis Enrique, quien lideró el campeonato de la Champions League 2024-25 y el subcampeonato del Mundial de Clubes 2025, le ganó la carrera al joven Lamine Yamal y se queda con el Balón de Oro 2025.

El anuncio se hizo este lunes en la gala, la cual duró alrededor de tres horas y premió a lo mejor del futbol mundial en el año futbolístico, donde el club parisino destacó con más de tres campeonatos, siendo Dembelé, de 28 años, uno de los que más aportó en ello.

“Siento que es una de las cosas más importantes de mi carrera. Quiero agradecer al PSG y a su presidente porque ha sido una temporada increíble; la verdad es que no habría sido posible sin todos los que integran al club”, comentó el francés en su discurso.

“Quiero agradecer a mi familia y a mi papá, que fue importante en mi carrera y desarrollo. El 2024-25 lo recordaré siempre como un año excepcional. Siempre es importante buscar todos los trofeos, ya sea colectivos o individuales”.

En la campaña 2024-25 que el propio Ousmane menciona, anotó 35 goles y dio 14 asistencias en 53 partidos con el PSG, ganándole la partida a Yamal, quien registró 18 goles y 25 asistencias en 55 partidos.

Entre vitoreos y lágrimas, Dembelé, también campeón del Mundo en Rusia 2018 con Francia, se dio la oportunidad de agradecerle a los equipos que han confiado en él a lo largo de su carrera.

“Quiero agradecer al Borussia Dortmund desde que me formó y a todos los equipos en los que llegué a jugar, así como también a mi selección, que han sido claves para lo que conseguí en este año”.

“Por supuesto que ganar el Balón de Oro siempre fue un gran objetivo en mi carrera porque lo ganan grandes leyendas; ganar la Copa, la Liga y la Champions con el PSG hizo de este año, algo excepcional. Gracias por esta noche”, concluyó.

Así, el artillero francés, entre lágrimas, recibió el galardón enfrente de su familia, a la cual le estará eternamente agradecido por lo que hicieron por él para cumplir su sueño de ser futbolista. Y es que, sin esperarlo, tiene una carrera envidiable, siendo campeón del Mundo, de Champions League y de Liga y Copa en España y Francia.

Además de Dembelé, el Top Ten del Balón de Oro 2025 queda conformada de la siguiente manera:

Osumane Dembelé Lamine Yamal Vitinha Mohamed Salah Rapinha Kylian Mbappé Cole Palmer Gigi Donnarumma Nuno Mendes Achraf Hakimi

Aitana Bonmatí es Tricampeona

Por tercera ocasión consecutiva, la española Aitana Bonmatí se llevó el Balón de Oro, repitiendo en el 2023, 2024 y 2025.

Con estos tres galardones en su colección, Bonmatí se convierte en apenas la tercera jugadora en la historia que logra el triplete de este reconocimiento, igualando al francés Michel Platini (1983, 1984 y 1985) y al argentino Lionel Messi (2023, 2024 y 2025).

En la campaña 2024-25, la atacante de 27 años recabó 18 goles y 13 asistencias en 42 partidos, donde pudo ganar La Liga, Supercopa de España y Copa de la Reina.

“Mi futbol del día de hoy es gracias a todos los que me enseñaron y gracias a todo lo que me enseñaron del futbol. Gracias a mis compañeras, que esto es también de ustedes”, comentó Aitana.

“Queremos que siga adelante a la inclusión y creo que este es el primer año en el que tenemos los mismos premios que el masculino, así que agradecerle a la organización por ello”.

Bonmatí ha hecho toda su carrera con el Barcelona, donde ha disputado un total de 11 temporadas. En este lapso, contabiliza 322 partidos oficiales y 21,000 minutos de juego, en los cuales ha marcado 118 goles.

