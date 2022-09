Demandan a Trump y su familia por fraude

Redacción

La fiscal general del estado de Nueva York interpuso una demanda civil en contra del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, y sus hijos Donald Jr, Ivanka y Eric por “fraude y tergiversación por un periodo de al menos 10 años”.

La demanda fue presentada en un tribunal del estado de Nueva York en Manhattan.

La investigación de la fiscal general Letitia James se ha centrado en si la Organización Trump tergiversó los valores de sus propiedades inmobiliarias para obtener préstamos favorables y beneficios fiscales. La demanda se conoció luego de que el día de ayer James rechazara un acuerdo de negociación puesto en la mesa por la defensa de Trump.

En ella también se incluyen a empleados del ex presidente como su contador Allen Weiselberg, actualmente detenido, Jeffrey McConney y empresas como The Donald Trump Revocable Trust y The Trump Organization Inc.

Dentro de la demanda, James pide a la corte que se prohíba a los Trump “operar cualquier empresa en el estado” además de obligarlos a pagar una restitución de 250 millones de dólares.

Durante el verano, Donald Trump ingresó una demanda en contra de la fiscal James a la cual acusó de perseguirlo “por cuestiones es políticas” la cual fue desechada por un juez de primera instancia.

Con información de Milenio