Demanda Romo cambio de dirigencia en PRI de Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La diputada por el PRI Verónica Romo Sánchez se pronunció por un relevo en la presidencia estatal del tricolor que viene encabezando Antonio Lugo Morales, cuestionando de paso la baja votación que el partido obtuvo en la elección del pasado domingo.

“Tiene que haber un cambio de dirigencia en el partido. Se extendió justamente y el partido debe convocar para que haya nuevos candidatos, y tiene que haber una revisión de las elecciones. No fue la votación que queríamos y debe hacerse una revisión interna. Habrá que esperar la convocatoria para ver a quién le levantan la mano”, apuntó en entrevista grupal.

– ¿A quién le levantarías la mano?

– Yo no puedo nombrar a ninguno. Se me agüitan, se me ofenden alguno que se me olvide y para qué queremos sentimentalismos.

En la última votación del domingo, a pesar de participar en una coalición con PAN y PRD, el Partido Revolucionario Institucional apenas habría obtenido el 7.5 por ciento de la votación como instituto político, lo cual representarían alrededor de 35 mil votos.

Romo Sánchez insistió que el propio dirigente local había ofrecido un mayor número de sufragios en el estado, aunque no precisó en cuanto a cifras.

“El presidente estatal hablaba de muchisísimos votos, por arriba de los que salieron. Entonces volvemos a lo mismo, se tiene que hacer una revisión por sectores y por secciones para ver qué hubo”, reiteró.

Lugo Morales asumió las riendas locales del PRI desde marzo de 2021. En su paso como titular, ha tenido controversias públicas con varios militantes como el ex líder local Roberto Tavares. Mientras que, desde la elección del 2021, el partido se ubica como cuarta fuerza política en el estado.